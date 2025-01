Prime-Kunden unter Zeitdruck: Amazon macht innovativen Film wieder kostenpflichtig

Gegenwärtig können Amazons Kundinnen und Kunden mit aktivem Prime-Abo noch das innovative Regiedebüt des beliebten britischen Regisseurs, Drehbuchautors und Schriftstellers Alex Garland ohne Extrakosten sehen. Doch schon bald ist diese Gelegenheit vorüber, und Amazon will wieder Geld sehen. Sehr bedauerlich, denn „Ex Machina“ sollte man in jedem Fall gesehen haben. Im obigen Trailer könnt ihr euch davon schon mal ein Bild machen.

„Ex Machina“ noch kurze Zeit bei Amazon Prime Video kostenlos

Alex Garland machte bereits mit seinem Debütroman „Der Strand“ im Jahr 1996 mächtig Eindruck. Vier Jahre später verfilmte kein Geringerer als Danny Boyle den Bestseller mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Garland war es dann auch, der für Boyle zwei Jahre später das Drehbuch zum Zombie-Klassiker „28 Days Later“ verfassen sollte. Es sollten allerdings noch weitere 13 Jahre vergehen, bis Autor Alex Garland endlich auch mal selbst auf dem Regiestuhl Platz nahm.

Garlands Regiedebüt „Ex Machina“ befasst sich im Jahr 2015 mit einem Thema, das uns zehn Jahre später noch mehr bewegt: Künstliche Intelligenz ist heute keine reine Science-Fiction mehr, wenngleich noch immer ein Stück davon entfernt, wie sie uns im Film präsentiert wird.

In „Ex Machina“ wird ein junger Programmierer namens Caleb (Domhnall Gleeson) zu einem abgelegenen Anwesen eingeladen, um an einem revolutionären Experiment teilzunehmen: der Interaktion mit Ava (Alicia Vikander), einer hochentwickelten künstlichen Intelligenz in humanoider Gestalt. Während Caleb ihre Fähigkeiten testet, verschwimmen die Grenzen zwischen Mensch und Maschine, und er beginnt, an den Motiven seines Gastgebers Nathan (Oscar Isaac) zu zweifeln.

Regisseur Alex Garland und Schauspielerin Alicia Vikander während der Dreharbeiten zu Ex Machina. (© IMAGO/Universal Pictures)

Was wir hier zu sehen bekommen, ist ein wahrlich meisterlich inszenierter Science-Fiction-Film mit jeder Menge Spannung, der bereits damals die Fragen stellte, die uns heute noch immer bewegen.

Bei Amazon können Prime-Mitglieder (30 Tage kostenlos testen) „Ex Machina“ derzeit noch ohne Mehrkosten sehen. Doch damit ist bald Schluss, denn der Film findet sich bereits in der Liste „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“ (bei Amazon Prime Video ansehen). Wann genau der Film aus Amazons Streaming-Flatrate entfernt wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Allerdings muss man damit in frühestens 14 und spätestens 30 Tagen rechnen. Danach kann der Film nur noch gegen einen extra Obolus bei Amazon geliehen (aktuell knapp 4 Euro) oder gekauft (gegenwärtig knapp 10 Euro) werden.

Absoluter Geheimtipp für Science-Fiction-Fans

Wer ein Prime-Abo und den Film bisher noch nicht gesehen hat, sollte sich also beeilen und dies schnell nachholen. Es lohnt sich. Eine IMDb-Bewertung von 7,7 allein verspricht schon sehr gute Unterhaltung. Bei Rotten Tomatoes attestieren sogar ganze 92 Prozent der Profi-Kritiker dem Science-Fiction-Thriller eine hervorragende Leistung. Für uns ein absoluter Geheimtipp, der bis heute nichts an Aktualität und Qualität verloren hat – unbedingt ansehen.

Garlands aktueller Film aus dem letzten Jahr läuft gerade bei Netflix:

