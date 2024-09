„Rick and Morty“ Staffel 7 im Stream: Alle Episoden auf Deutsch

Die siebte Season rund um die Abenteuer von Familie Sanchez-Smith ist endlich in deutscher Synchronisation verfügbar. Wo ihr „Rick and Morty“ Staffel 7 im Stream seht, was sich an den Stimmen verändert hat und wie es um eine achte Staffel steht, erfahrt ihr hier.

„Rick and Morty“ Staffel 7 im Stream auf Deutsch

Die siebte Runde an Abenteuern mit dem Enkel-Großvater-Gespann könnt ihr auf verschiedenen Wegen erleben. Im Stream habt ihr momentan eine Möglichkeit „Rick and Morty“ Staffel 7 zu sehen:

WOW: In dem Filme & Serien Abonnement könnt ihr alle Staffeln von „Rick and Morty“ in der englischen Originalfassung sowie in der deutschen Synchronisation sehen.

Auf Prime Video findet ihr alle Staffeln zum Kaufen im Originalton. Netflix holt in der Regel nach einigen Monaten auf und nimmt die neue Staffel in sein Sortiment. So kam Staffel 7 von „Rick and Morty“ am 19. Juni 2024 auf Netflix.

Deutsche und Englische Synchronisation von „Rick and Morty“

Ihr habt die Möglichkeit, die siebte Staffel von „Rick and Morty“ in der Originalfassung oder mit einer deutschen Synchronisierung zu sehen. Im Originalton gab es zur siebten Staffel eine große Änderung im Cast und in der deutschen Synchronisierung, haben sich zwei YouTube-Stars für kleinere Rollen dazugesellt.

Justin Roiland, einer der kreativen Köpfe hinter der Serie, wurde von Adult Swim entlassen, nachdem dieser der häuslichen Gewalt beschuldigt wurde (Quelle: ScreenRant). Das brachte Schwierigkeiten auf, denn Roiland war nicht nur die Stimme hinter Rick und Morty, sondern von über 30 weiteren Charakteren wie Mr. Meeseeks.

Ab der siebten Staffel sieht die Besetzung der Smith-Sanchez-Familie wie folgt aus:

Charakter Englische Synchronstimme Deutsche Synchronstimme Rick Sanchez Ian Cardoni Kai Taschner Morty Smith Harry Belden Tim Schwarzmaier Beth Smith Sarah Chalke Franziska Ball Jerry Smith Chris Parnell Claus-Peter Damitz Summer Smith Spencer Grammer Ilena Gwisdalla

Die beiden YouTube-Stars Naomi Jon und Jay Samuelz hatten in der siebten Staffel von „Rick and Morty“ auch einen Auftritt. Jon leiht ihre Stimme der Mutantin Jasmine, während Samuelz Jimmy Haddicker vertont.

Was euch in „Rick and Morty“ Staffel 7 erwartet

Intergalaktische Abenteuer und schwarzer Humor ziehen sich durch alle Staffeln von „Rick and Morty“. In der siebten wird das keine Ausnahme sein. Das Finale der sechsten Staffel verspricht direkt an die erste Episode der siebten anzuknüpfen – ein Versprechen, welches eingehalten wurde.

Zwar werden die Abenteuer von Großvater und Enkel wieder teils willkürlich aussehen, das Ziel bleibt jedoch das gleiche: Rick Prime muss ausfindig gemacht werden. Aliens, fremde Planeten, skurrile Charaktere und gefährliche Abenteuer sind also in „Rick and Morty“ Staffel 7 vorprogrammiert.

Ist Staffel 8 von „Rick and Morty“ geplant?

Zusätzlich gibt es eine gute Neuigkeit für Fans der Serie: Staffel 8 von „Rick and Morty“ wurde bestätigt. Der Sender der Serie, Adult Swim, hat schon 2018 insgesamt 70 Episoden von „Rick and Morty“ bestellt – 10 Staffeln der intergalaktischen Serie sind also gesichert. Allerdings werden Fans der Serie etwas länger auf die neuen Episoden warten müssen.

Normalerweise erscheint rund jedes Jahr eine neue Staffel – zeitweise streckte sich die Zeit zwischen den Season aber auch gerne auf mehr als zwei Jahre. Wer im Juli 2024 die siebte Staffel das erste Mal gesehen hat, muss zum Glück aber keine zwei Jahre auf mehr hoffen. Staffel 8 von „Rick and Morty“ soll noch 2025 erscheinen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch mit dem Anime-Verschnitt der Serie begnügen. Diese startet am 16. August 2024:

