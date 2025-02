Steam-Abenteuer begeistert mit simpler Formel: Garten + Schaufel + vergrabener Schatz = Spaß

In „A Game About Digging A Hole“ scheint der Name Programm zu sein – im Garten eures frisch erworbenen Eigenheims schnappt ihr euch eine Schaufel und fangt an zu graben. Denn laut des Exposés versteckt sich unter euch ein dicker Goldschatz. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben anschauen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 10. Februar 2025: A Game About Digging A Hole ist jetzt auf Steam zum Preis von 4,99 Euro auf Steam erhältlich. A Game About Digging A Hole bei Steam anschauen Die ersten Wertungen der Spieler können sich sehen lassen. Über 90 Prozent der über 2.300 Rezensionen fallen positiv aus (Quelle: Steam). Lediglich die kurze Spielzeit fällt bei vielen Spielern negativ ins Gewicht – sie sind nach ein bis zwei Stunden durch.

Originalartikel vom 19. Dezember 2024:

Schnapp’ dir einen Spaten – jetzt wird gebuddelt!

Ich bin ein simpler Gamer, der Spiele mit einfachem Spielkonzept zu schätzen weiß: Der Euro Truck Simulator 2 war 2024 mein meistgespieltes Spiel, verdammt nochmal! Wahrscheinlich hat mein Herz gerade deswegen einen kleinen Freudensprung gemacht, als mir „A Game About Digging A Hole“ (bei Steam anschauen) vor die Steam-Linse gekommen ist.

Anzeige

A Game About Digging A Hole Cyberwave

Das Konzept ist denkbar simpel: Ich kaufe mir ein Haus, in dessen Anzeige klar und deutlich steht, dass sich ein Goldschatz im Garten versteckt. Also kurz in die digitalen Hände gespuckt und ran an die Schaufel! Nach und nach buddele ich also ein Loch in meinem Garten und stoße dabei immer wieder auf kleinere oder größere Wertgegenstände, die ich zu Geld mache.

Anzeige

Vom Erlös verbessere ich meine Ausrüstung. Ich kaufe mir Equipment zum Graben, vergrößere mein Inventar und lege mir ein Jetpack zu, damit ich nicht irgendwann in meinem selbst gebuddelten Loch feststecke. Klingt denkbar einfach. Und genau das liebe ich an „A Game About Digging A Hole“ – dabei ist das Steam-Abenteuer noch nicht einmal erschienen! Laut dem Entwickler Cyberwave soll es aber in 8 bis 12 Wochen soweit sein.

Anzeige

Bis das Loch in eurem Garten so aussieht, dürfte es etwas dauern. (© Yalpakor Bou·tique)

Der Entwickler auf Steam gibt sich erfrischend ehrlich

Was mir ebenfalls gefällt, ist die wunderbare Schnörkellosigkeit und Ehrlichkeit der Steam-Produktseite. Die Leute hinter „A Game About Digging A Hole“ wissen selbst, dass sie hier nicht den nächsten AAA-Hit in petto haben:

Es ist zwar nicht The Witcher 4, aber ich hoffe, du drückst trotzdem den Wishlist-Button. Zitat aus der Steam-Seite von „A Game About Digging A Hole“

Und auch im Steam-Blog geben sie glasklar zu verstehen, dass das Spiel durch reinen Zufall entstanden ist:

Ganz ehrlich, das hier war nicht mal geplant. Unser Künstler, der an Solarpunk arbeitet, hatte während seines Urlaubs eine Idee. Statt die Füße hochzulegen, hat er ein Spiel aus dem Boden gestampft – komplett in seiner Freizeit und innerhalb von nur 14 Tagen.

Anzeige

Die Graben-Mechanik war anscheinend ursprünglich für ein anderes Projekt namens „Solarpunk“ gedacht. Dort passte sie aber anscheinend nicht so wirklich rein. Anstatt es dabei zu belassen, hat sich einer der Entwickler kurzerhand das System geschnappt und ein Spiel darum gestrickt – und schon war „A Game About Digging A Hole“ geboren. Einfach absurd!

Auch wenn ich bis jetzt nur ein paar Gameplay-Szenen und Screenshots gesehen habe, habe ich die Befürchtung, dass mich das Steam-Abenteuer deutlich länger in den Bann ziehen wird, als mir lieb ist. Da das Gaming-Jahr 2025 für mich aber sowieso erst mit dem Release von Monster Hunter: Wilds so richtig interessant wird, ist das vielleicht gar nicht so schlimm.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.