The Witcher 4: CD Projekt Red wiederholt jetzt schon einen großen Fehler

Zu viel Hochmut bei CD Projekt Red?

Der desaströse Launch von Cyberpunk steckt CD Projekt Red offenbar immer noch in den Knochen – gut so. Trotz vieler Versprechungen wiederholen die Entwickler aber trotzdem den großen Fehler und versprechen das Blaue von Himmel. The Witcher 4 größer und besser als The Witcher 3? Das kann ja nur schiefgehen.

CD Projekt Red sollte nicht vergessen, dass Cyberpunk 2077 nicht nur Probleme mit der Technik hatte. Dem Spiel haben auch grundlegend viele Features gefehlt, die der Entwickler in Trailern zuvor noch angepriesen hatte. Es wurde viel versprochen und dann wenig abgeliefert und zwar in allen Bereichen. Auch The Witcher 4 wird in mehr als Performance abliefern müssen. Solche Sätze wie von Tremblay sorgen nur dafür, dass die Erwartung der Spieler wieder ins Unermessliche steigen wird und wir wissen alle, was nach Hochmut kommt.