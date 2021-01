Zusammen mit Zattoo haben wir ein Bündel für alle geschnürt, die mal wieder gemütlich „klassisch“ fernsehen möchten. Mit unserem Gutscheincode gibts 2 statt 1 Probemonat Fernsehen per Internet mit Zattoo Ultimate. Außerdem verlost Zattoo 2 Top-TVs von LG. Klingt gut? Dann lest weiter.

Der Lockdown lässt sich auch produktiv nutzen ... zum Beispiel, indem man sich mal wieder auf den Stand bringt, was im Fernsehen so läuft. Ob nun Dschungel-TV, Talksendungen, Kinderfernsehen oder schlicht die Nachrichten – es gibt viele gute Gründe fürs klassische Fernsehen, gerade jetzt.

Mit Zattoo Ultimate könnt ihr mehr als 100 TV-Sender übers Internet schauen, einfach am Handy, Tablet, Laptop, PC oder per TV-App am Fernseher. Knapp 50 der Sender sogar in gestochen scharfer Full-HD-Qualität!

2 Monate gratis fernsehen und die Chance auf 1 von 2 Top-TV Geräten

Zattoo Ultimate kostet 13,99 Euro im Monat. Normalerweise könnt ihr den Dienst 1 Monat kostenlos testen. Bei uns gibt es gleich 2 Monate Gratis-Testphase. Das heißt, ihr könnt bis in den März hinein kostenlos fernsehen.

Was ihr dafür tun müsst? Einfach auf dieser Aktionsseite anmelden und den Gutscheincode Giga2021 eingeben.

Außerdem nehmen alle, die sich im Januar 2021 für einen oder zwei Probemonate Zattoo Ultimate anmelden, an einer Verlosung teil und können 1 von 2 aktuellen Top-Fernsehern von LG gewinnen: entweder einen 48-Zoll-OLED-Fernseher (Modell LG OLED48CX9LB) oder ein 55-Zoll-NanoCell-TV (LG 55NANO867NA). Hier findet ihr alle Teilnahmebedingungen.

Danach legt ihr euren Account an und könnt sofort losschauen! Sollte euch das Angebot nicht überzeugen, könnt ihr natürlich auch jederzeit kündigen. Ihr solltet euch allerdings beeilen, denn die Gutscheincodes sind auf 500 Stück begrenzt. Wer zuerst kommt, den belohnt das Leben!

