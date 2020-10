Was hat die Welt zum Beginn der Pandemie bei Amazon gesucht: Klopapier? Andere Haushaltartikel oder doch eher Elektronik wie iPhones oder TVs? Marktforscher haben das jetzt untersucht und liefern ein ziemlich eindeutiges Ergebnis.

Amazon-Suchen im April 2020: Nintendo Switch ist der Gewinner

Zum vielleicht bestmöglichen Zeitpunkt hat Nintendo Ende März das Spiel Animal Crossing: New Horizons veröffentlicht: Viele Menschen zogen sich damals, Anfang April, in die eigenen vier Wände zurück und übten sich in sozialer Distanz. Und hatten plötzlich offenbar auch mehr Zeit und Interesse daran, sich ein Spiel wie Animal Crossing und vielleicht erst noch die passende Konsole dazu zuzulegen. Das scheinen jedenfalls die weltweiten Suchanfragen bei Amazon zu zeigen, die Statista nun als Grafik veröffentlicht hat. Zusammengestellt hat sie die SEO-Experten von Ahrefs.

Mit rund 2,5 Millionen Suchanfragen liegt die Nintendo Switch weit vor dem Begriff, den Nutzer am zweithäufigsten in das Suchfeld bei Amazon eingegeben haben: Laptops. Womöglich stand für manche User auch digitale Hygiene – etwa das Anlegen von Backups oder das Sortieren von Fotos – auf dem Programm: Massenspeicher-SSD befanden sich im Frühjahr auf dem dritten Rang der häufigsten Amazon-Suchen.

Mit „AirPods“, „iPad“ und „iPhone“ ist Apple in den Top 10 gut vertreten. Sie endet mit Alexa, Amazons smarter Assistentin für Echo-Geräte.

Corona lässt grüßen

Kaffee, Küchentücher, Bürostuhl und Mauspad – auch das findet sich in den bei Ahrefs aufgeführten häufigsten 100 Suchanfragen bei Amazon. Vielleicht auch das ein Zeichen der einsetzenden Pandemie-Stimmung, in der viele ihr Home Office für die kommenden Wochen und Monate gerüstet haben. Insgesamt fällt auf: Amazon ist von seinen Anfängen als Online-Buchhändler weit entfernt: Der überwiegende Teil der am häufigsten gesuchten Produkte sind den Bereichen Elektronik und Home Entertainment zuzurechnen.