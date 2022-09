Amazon hat das Fire HD 8 aufgefrischt. Die neue Tablet-Generation arbeitet zügiger und bringt ein geringeres Gewicht auf die Waage. Im Vergleich zum iPad Mini (2021) punktet das kompakte 8-Zoll-Tablet in gleich drei wichtigen Kategorien. Einen Hieb gegen die Konkurrenz kann sich Amazon nicht verkneifen.

Amazon Facts

Nachdem Amazon vor kurzem seine E-Book-Reader überarbeitet hat, folgt mit dem Fire HD 8 jetzt das Mittelkind der gleichnamigen Tablet-Familie. Das bietet eine Reihe von Neuerungen, die bei Besitzern der Vorgängern seit Jahren schon auf der Wunschliste stehen.

Amazon stichelt mit neuem Fire HD 8 gegen das iPad Mini (2021)

Das neue Fire HD 8 von Amazon besitzt einen schnelleren Prozessor (Bildquelle: Amazon)

Highlight ist zweifellos der schnellere Sechs-Kern-Prozessor. Der soll laut Amazon 30 Prozent zügiger arbeiten, was sich auch in einer flotteren Performance im Alltag widerspiegeln dürfte. Darüber hinaus ist das Fire HD 8 auch „dünner, leichter und noch robuster als zuvor“, wie Amazon verspricht. Genaue Angaben zu Größe und Gewicht macht der Onlinehändler nicht.

Das neue Fire HD 8-Tablet, 8-Zoll-HD-Display, 32 GB, 30 % schnellerer Prozessor, für Unterhaltung un Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2022 13:13 Uhr

Was sich Amazon hingegen nicht spart: ein Vergleich mit dem iPad Mini (2021) von Apple. In Falltests soll sich das Fire HD 8 als doppelt so widerstandsfähig erwiesen haben wie die Konkurrenz aus Cupertino – ein kleiner Stich gegen Apple. Verantwortlich dafür sei das Display mit verstärktem Aluminium-Silikat-Glas, so Amazon.

Beim neuen Fire HD 8 haben Kunden die Wahl zwischen 32 und 64 GB Speicher. Zur Speichererweiterung steht ein Micro-SD-Kartenslot bereit, der Speicherkarten mit einer Größe von bis 1 TB schluckt. Im kommenden Monat beginnt die Auslieferung des Fire HD 8. Die Preise beginnen bei 114,99 Euro (bei Amazon ansehen) – deutlich günstiger als das iPad Mini (2021).

Wie ihr das richtige Tablet für euch findet:

Tablets: So findet ihr das richtige Abonniere uns

auf YouTube

Fire HD 8 Plus: Mehr RAM und schnelleres sowie kabelloses Laden

Für 20 Euro mehr bietet Amazon außerdem das Fire HD 8 Plus an. Das hat mit 3 GB RAM einen größeren Arbeitsspeicher, was ein „reibungsloseres Multitasking-Erlebnis“ garantieren soll. Das Fire HD 8 Plus besitzt auch ein schnelleres Laden über USB-C und soll dank mitgeliefertem 9-Watt-Netzteil in etwa 3 Stunden vollständig aufgeladen sein. Die Standardversion mit dem 5-Watt-Netzteil braucht hierzu 5 Stunden.

Bequem ist außerdem die kabellose Lademöglichkeit, denn das Fire HD 8 Plus ist mit Qi-zertifizierten Laderäten kompatibel. Damit kann das iPad Mini (2021) nicht dienen. 13 Stunden Akkulaufzeit verspricht Amazon für beide Modelle. Die Plus-Variante besitzt im Vergleich zur Standardvariante zudem eine schärfere 5-MP-Kamera.