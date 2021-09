In wenigen Wochen steht die finale Veröffentlichung von Android 12 an. Mit der fünften Beta-Version des neuen Betriebssystems hat Google jetzt ein Feature vollumfänglich freigeschaltet, das sich viele Handynutzer seit Langem wünschen. Die Suche auf dem Smartphone wird so ein Kinderspiel.

Die Suchfunktion gehört zu den wichtigsten Features moderner Smartphones – schließlich kann keiner von uns den Überblick behalten bei all den Apps, Kontakten oder den unzähligen Einstellungen auf dem Handy. Mit Android 12 hat Google die integrierte Suchfunktion des Smartphones nun noch einmal verbessert (Quelle: Android Police).

Android 12 erhält neue Suchfunktion

Innerhalb des App-Drawers befindet sich nun ein überarbeitetes Suchfeld. Von dort aus können Nutzer ihre Suchanfrage eintippen und das Smartphone durchsuchen. Durchsucht werden aktuell Kontakte, Einstellungen, Shortcuts und Tipps. Bequem: Die Suchergebnisse tauchen sofort nach dem Eintippen der ersten Buchstaben auf. Nutzer müssen also nicht den ganzen Suchbegriffen eintippen, um Resultate zu erhalten. Und: Auf Wunsch lässt sich einstellen, dass die Tastatur sofort nach Öffnung des App-Drawers angezeigt wird.

Wer nicht das findet, wonach er sucht, kann dort außerdem eine Google-Suche initiieren. Zum Schutz der Privatsphäre kann der Nutzer darüber hinaus auch individuell regeln, welche Bereiche des Smartphones in dieser Suche durchsucht werden können und welche nicht. Mit einem Schieberegler lassen sich alle vier Teilbereiche von der Suche ausschließen (siehe Foto oben).

Eine komplette Gerätesuche inklusive Zugriff auf das Dateisystem, wie sie etwa auf macOS oder Windows möglich ist, bietet das neue Feature laut Android Police aber nicht.

Im Video zeigen wir weitere Neuheiten aus Android 12:

Wie implementieren Android-Hersteller die neue Suchfunktion?

Da viele Android-Smartphones von ihren Herstellern mit einer eigenen Benutzeroberfläche ausgestattet werden, ist noch nicht klar, wie und in welcher Form die neue Suchfunktion von Android 12 etwa in Samsungs One UI oder Xiaomis MIUI zu finden sein wird. Teilweise bieten Android-Skins bereits ähnliche Funktionen an. Eine Antwort auf diese Frage erhalten wir erst, wenn Samsung, Xiaomi und Co. ihre Updates auf Android 12 ausrollen.