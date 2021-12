Noch ist Android 13 nicht in Reichweite, doch Infos rund um eine interessante Funktion sind bereits durchgesickert. Google plant demnach eine „Panlingual“-Einstellung, auf die mehrsprachige Nutzer schon lange gewartet haben. Spracheinstellungen werden so individueller.

Android 12 Facts

Android 13: Sprache je nach App einstellen

Im Oktober 2021 hat Google Android 12 veröffentlicht und Smartphone-Hersteller arbeiten fleißig an der Verteilung der neuen Version. Bis Android 13 vor der Tür steht, wird es zwar noch dauern, doch erste Informationen sickern bereits durch. Nun möchte „eine vertrauenswürdige Quelle“ erfahren haben, dass Google die Spracheinstellungen von Apps individueller gestalten möchte (Quelle: Android Police).

Google stellt sich die ganze Sache anscheinend so vor, dass Nutzer nicht mehr einfach nur eine Systemsprache bei Android festlegen, nach der sich Apps auf dem Handy dann richten. Stattdessen erhalten bi- und multilinguale Personen zumindest die Möglichkeit, Spracheinstellungen per App zu definieren. So könnte Android selbst auf Deutsch eingestellt sein, während die YouTube-App auf Englisch angezeigt wird.

Zwar bieten manche Apps eigene Einstellungen zur verwendeten Sprache an, doch die sind nur in der App selbst zu finden (wie zum Beispiel bei Google Maps). Bei Android 13 könnte das System derartige Optionen an einem Ort zentral für alle Apps bereitstellen. Durch App-Menüs müssen sich Nutzer dann nicht mehr hangeln.

Im Video: Das hat sich mit Android 12 alles geändert.

Android 12: Das hat sich geändert Abonniere uns

auf YouTube

Google: Mehrsprachigkeit bei Android im Fokus

Mit Android 13 könnte Google das fortführen, was mit Android 12 begonnen wurde. Hier steht nicht nur eine verbesserte API für Übersetzungen bereit, sondern zumindest auf dem Pixel 6 auch das „Live Translate“-Feature. Gesprochene Texte können damit unmittelbar in andere Sprachen übersetzt werden. Nicht mal eine Internetverbindung wird dafür benötigt.