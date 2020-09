Wer dachte, die Entwicklung von iOS 13 wäre nach den letzten Updates nun endgültig beendet, der irrt. Vollkommen überraschend kündigt Apple letzte Woche eine weitere Aktualisierung für iPhone und iPad an. Der große Clou: Schon heute gibt es das Update für alle final zum Download – mehr hierzu im Update am Ende des Artikels.

Damit hatte wohl niemand mehr gerechnet: Vor wenigen Stunden veröffentlichte Apple die Entwicklerversion und kurz darauf auch die öffentliche Beta von iOS 13.7 fürs iPhone. Eine gehörige Überraschung, dachte man doch mit iOS 13.6.1 wäre für immer Schluss. Noch mehr verwundert diese Ankündigung im Vorfeld des baldigen Releases von iOS 14 – wir berichteten. Warum also möchte Apple vorher unbedingt noch iOS 13.7 beziehungsweise iPadOS 13.7 veröffentlichen?

Apple kündigt iOS 13.7 an: Ein weiteres „Corona-Update

Der Grund könnte sich in der Beschreibung zum Update verstecken. Apple beschreibt darin nämlich die Ausweitung der sogenannten „Exposure Notification API“ – Grundlage für viele, auch für die deutsche, Corona-App zwecks Kontaktverfolgung. In iOS 13.7 lässt sich diese nun wunschweise auch ohne eine separate App aktivieren und natürlich auch abstellen. Allerdings schränkt Apple ein und gibt zu Protokoll: „Die Verfügbarkeit des Systems hängt von der Unterstützung durch Ihre örtliche Gesundheitsbehörde ab.“ Es handelt sich also zunächst eher um ein zukünftiges Feature. Die Corona-App bleibt uns also so oder so noch weiterhin erhalten.

In iPadOS 13.7 gibt's diese Neuerung natürlich nicht, ist sie doch dem iPhone vorbehalten und nicht fürs iPad gedacht. Dafür finden sich zahlreiche Leistungs- und Fehlerverbesserungen im System, auch für solche Probleme, die seit dem letzten Update auf 13.6.1 auftraten.

Wann erfolgt die Freigabe?

Wann Apple die finale Version von iOS 13.7 freigeben möchte, ist nicht bekannt. Allerdings deutet so einiges auf eine zügige Fertigstellung. Zu nennen wäre hier die sehr kurzfristige Herausgabe der öffentlichen Beta-Version und eben iOS 14, was eigentlich schon für September erwartet wird. Ergo: Wir von GIGA spekulieren mal und erwarten eine Veröffentlichung von iOS 13.7 spätestens in den nächsten ein, zwei Wochen.