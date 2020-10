Die Infektionszahlen steigen, der Vorrat an Haushaltswaren sinkt – jedenfalls in den Regalen der Einkaufsmärkte und Drogerien. Wer beim nächsten Einkauf nicht leer ausgehen will, braucht jetzt dieses iOS-Widget.

iOS 14 schlug bei vielen Apple-Usern voll ein. Nicht wegen neuer Emojis, sondern wegen unendlicher Gestaltungsmöglichkeiten für den Homescreen mit Widgets. Das hat vermutlich nicht einmal Apple kommen sehen. Beleg? Auf dem iPad ist deutlich weniger möglich. Auf Twitter zeigt Marco Dengel, wie man sich Widgets auch in Coronazeiten zunutze machen kann. Und zwar mit einem Info-Widget zum Klopapierbestand im nächsten „dm“-Drogeriemarkt:

The most important iOS widget you'll need in the upcoming months: it shows the amount of toilet paper available in your next dm drugstore. The store id can be configured as a parameter. Made with @scriptableapp #COVID19

Gist: https://t.co/xJqtHg7aQU pic.twitter.com/UCHjXkZuP9

— Marco Dengel (@marco79) October 21, 2020