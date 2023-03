Spitzenmodelle wie das Galaxy S23 ziehen das Rampenlicht auf sich und sind in aller Munde. An der Spitze der Verkaufscharts liegen solche High-End-Handys aber nur selten. Das meistverkaufte Samsung-Smartphone aus dem letzten Jahr macht hier keine Ausnahme. In Deutschland ist es vor allem als Preis-Leistungs-Kracher von Aldi bekannt.

Samsung hat das Jahr mit einem Knall begonnen. Die neue Galaxy-S23-Reihe ist eingeschlagen wie eine Bombe und hat neben Experten auch Käufer überzeugt. Insbesondere das Galaxy S23 Ultra soll reißenden Absatz finden. Ob das Smartphone aber die Verkaufsspitze erklimmt, darf bezweifelt werden.

Galaxy A13 ist 2022 das meistverkaufte Samsung-Smartphone

Denn ein Blick auf 2022 zeigt: Nicht die Modelle der teuren Galaxy-S-Serie haben sich am besten verkauft. Am häufigsten ging bei Samsung das Galaxy A13 über die Ladentheke (Quelle: Counterpoint Research). Das günstige Einsteiger-Handy, das hierzulande zum Beispiel bei Aldi erhältlich war, ist das meistverkaufte Samsung-Smartphone aus dem vergangenen Jahr.

In der Top 10 der meistverkauften Smartphones, die alle Modelle unabhängig vom Hersteller umfasst, erreicht das Galaxy A13 den vierten Platz. Zusammen mit dem Galaxy A03, das auf Platz 10 steht, ist es nur eines von zwei Samsung-Smartphones in der Rangliste.

Den Marktforschern von Counterpoint Research zufolge ist das Samsung Galaxy A13 vor allem in der Karibik, Südamerika und Indien beliebt. Von dort soll ein Großteil der Verkäufe stammen.

iPhone dominiert die Top 10

Trotz des Erfolges des Samsung Galaxy A13: Die Top 10 der meistverkauften Smartphones wird von Apple dominiert. Der US-Konzern sichert sich mit seinem Kult-Handy gleich acht der zehn Plätze (siehe Bild unten). Am beliebtesten unter den iPhone-Modellen war im Jahr 2022 das iPhone 13, gefolgt vom iPhone 13 Pro Max und iPhone 14 Pro Max.

Die ganze Liste der weltweit meistverkauften Handys 2022. (Bildquelle: Counterpoint Research)

Besonders bitter für die Android-Konkurrenz: Selbst ein in die Jahre gekommenes iPhone 12 verkauft sich immer noch besser als die Flaggschiffe von Samsung, Google, Xiaomi und Co.

