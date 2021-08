Neuer Monat, neue Filme und Serien auf Netflix: Wie jeden Monat haben wir euch wieder drei Highlights herausgesucht, die sich besonders lohnen könnten. Und ein bestimmter Hexer ist auch dabei.

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Was könnte die Zeit zur zweiten Staffel von The Witcher besser verkürzen als ein Film über Vesemir? The Witcher: Nightmare of the Wolf ist eine anderthalbstündige Anime-Verfilmung über die Vergangenheit von Geralts langjährigem Freund Vesemir. Nach den Büchern von Andrzej Sapkowski erzählt Nightmare of the Wolf Vesemirs Weg aus der Armut in den Bund der Hexer.

Streamt Witcher: Nightmare of the Wolf ab dem 23. August auf Netflix.

Schaut in den offiziellen Trailer zum Film:

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn

Letztes Jahr im Kino, jetzt auf Netflix: Birds of Prey zeigt euch den Werdegang von Harley Quinn (Margott Robbie) nach Suicide Squad. Nachdem Harley Quinn sich von Joker getrennt hat, schließt sie sich anderen Superhelden an, um ein kleines Mädchen vor einem mächtigen Verbrecher zu retten. Margott Robbie als Quinn ist wieder einmal fantastisch verrückt – euch erwartet ein Film, der ziemlich unterhaltsam und kurzweilig ist.

Streamt Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn ab dem 9. August of Netflix.

Shaman King

Shaman King ist zurück – und das in einer neuen Anime-Adaption der bekannten Manga-Reihe. Bislang gab es nur eine Anime-Serie, die von 2001 bis 2005 lief und einigen von euch bekannt sein dürfte. Das neue Shaman King bringt die Geschichte rund um den 13-jährigen Hao Asakura zurück auf den Bildschirm: In den Mangas folgt ihr dem Schamanen Hao, der gemeinsam mit einem uralten Samurai-Geist gegen das Böse kämpft.

Streamt die erste Staffel von Shaman King ab dem 9. August auf Netflix.

Kleiner Tipp am Rande: Ihr solltet der Fear-Street-Horror-Reihe auf Netflix eine Chance geben, falls noch nicht getan. In dem Slasher-Dreiteiler begleitet ihr eine Gruppe von Teenagern dabei, wie sie einer uralten, bösen Macht in der Kleinstadt Shadyside auf die Spur kommen. Mittlerweile sind alle drei Filme auf Netflix erschienen.