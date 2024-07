Ed Sheeran 2025: Tickets für Deutschland-Tour vorbestellen

Ed Sheeran kommt wieder nach Deutschland. Heute startet der allgemeine Vorverkauf. Nachdem der britische Mega-Star im April 2023 im kleinen Rahmen im Berliner Admiralspalast gespielt und zuletzt bei den Hurricane- und Southside-Festivals auf der Bühne gestanden hat, gibt es bald wieder große Stadionkonzerte von Ed Sheeran in Deutschland.

Wie gewohnt wird es wieder verschiedene Vorverkaufsphasen geben. Seit Montag konnten o2-Kunden über „o2 Priority“ zuschlagen. Am Mittwoch, den 10. Juli, startet der Vorverkauf für alle Musik-Fans bei Eventim. Hier geht es heute um 9:00 Uhr los. Tickets bei Eventim ansehen

Ed Sheeran 2025 live in Deutschland: Termine & Städte

Ed Sheeran wird 2025 im Rahmen seiner „Mathematics“-Tour in 3 deutsche Städte kommen. Das sind die Orte und Termine:

Sonntag, 29. Juni 2025: MHP-Arena in Stuttgart

Samstag, 5. Juli 2025: Volksparkstadion in Hamburg

Freitag, 5. September 2025: Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf

Die Preise liegen zwischen 35 und 150 Euro. Jeder Käufer darf maximal 6 Tickets kaufen. Es werden keine gedruckten Karten verschickt. Stattdessen gibt es ein digitales Ticket in der Eventim-App.

Das offizielle Ankündigungsplakat zur Ed-Sheeran-Tour 2025:

Neben den Deutschland-Terminen hat Sheeran noch weitere Termine in Europa angekündigt. So wird der Sänger unter anderem am 2. August 2025 in Zürich und am 16. August in Breslau, Polen, spielen. Die weiteren Europa-Termine im Überblick:

6. Juli 2025: Marseille, Frankreich

14. Juli 2025: Rom, Italien

20. Juli 2025: Lille, Frankreich

26. Juli 2025: Oslo, Norwegen

2. August 2025: Zürich, Schweiz

8. August 2025: Antwerpen, Belgien

16. August 2025: Wroclaw, Polen

29. und 30. August: Kopenhagen, Dänemark

Ed-Sheeran-Tickets vorbestellen: Das sollte man beachten

Aufgrund des vermutlich hohen Andrangs gibt es von der Seite von Ed Sheeran und seinem Team klare Anweisungen zum Ticketkauf. So möchte man einen Verkauf über inoffizielle Sekundärplattformen verhindern. Tickets sollten nur über offizielle Ticket-Händler wie Eventim vorbestellt werden.

Vorsicht beim Ticketkauf: Das solltet ihr vorher wissen

auf YouTube

Vor allem wird darauf hingewiesen, dass man keine Karten bei Viagogo kaufen sollte. Dabei handelt es sich um einen Zweithändler, der keine offiziellen Ticketkontingente gestellt bekommt, sondern Karten verkauft, die bereits im Umlauf sind. Bei Viagogo sind die Preise oft höher als im normalen Vorverkauf. Verkäufe abseits der gelisteten Anbieter werden von einem „Cyber Crime Team“ beobachtet und Karten möglicherweise gesperrt.

Ed Sheeran kommt 2025 nach Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf

Ed Sheeran, geboren am 17. Februar 1991 in Halifax, England, ist ein renommierter Singer-Songwriter, der mit seiner einzigartigen Mischung aus Pop, Folk und Acoustic internationale Erfolge feierte. Schon in jungen Jahren zeigte er musikalisches Talent und begann, eigene Songs zu schreiben. Seine größten Hits könnt ihr hier anhören:

2011 gelang ihm mit dem Debütalbum „+“ der Durchbruch, das Hits wie „The A Team“ enthielt. Seine Alben „x“ (2014) und „÷“ (2017) setzten diesen Erfolg fort, wobei Songs wie „Shape of You“ und „Thinking Out Loud“ weltweite Chartstürmer wurden. Sheerans Musik zeichnet sich durch eingängige Melodien, emotionale Texte und seine markante Stimme aus. Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter mehrere Grammy-Awards. Neben seiner Musikkarriere engagiert sich Sheeran für wohltätige Zwecke und hat eine beeindruckende Bühnenpräsenz, die ihn zu einem der beliebtesten Künstler seiner Generation macht. Mit seiner Bodenständigkeit und Authentizität hat er Millionen von Fans auf der ganzen Welt gewonnen. Bald können Fans ihn auch hierzulande wieder live bestaunen.

