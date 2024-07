Elden Ring: Spieler diskutieren über gelöschte Szene im DLC

Eine eigentlich gelöschte Szene aus Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist jetzt aufgetaucht und wird unter den Spielern diskutiert. Seht sie bei uns an!

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Gelöschte Cutscene lässt Fans rätseln

Vorsicht: Spoiler bezüglich des Endes von Shadow of the Erdtree.

Das neue Elden-Ring-DLC Shadow of the Erdtree ist in aller Munde. Während es die ersten gerade einmal durchgespielt haben, hat der Dataminer Sekiro Dubi nun eine gelöschte Video-Szene aus dem Code geholt und auf YouTube gestellt. Tatsächlich handelt es sich aber nur um eine Sprechszene – einfach, weil das Video ansonsten schwarz ist.

Das ist jedoch gewollt: In Shadow of the Erdtree bekommt ihr insgesamt drei Szenen zu hören, in denen St. Trina zu euch spricht. Bei der neuen und eigentlich gelöschten Szene handelt es sich um die vierte Sequenz, in der St. Trina ihre Stimme an euch richtet.

Seht euch die vierte Sprechszene von St. Trina an:

Fans diskutieren die Relevanz der Szene für die Lore von Elden Ring

In der neuen Sprechszene bedankt sich St. Trina bei euch dafür, dass ihr Miquella befreit habt. Sie ergibt insbesondere dann Sinn, wenn ihr die drei vorherigen Szenen mit St. Trina noch im Kopf habt. Immerhin bittet sie euch dort, Miquella zu töten, weil er als Gott nur gefangen wäre. In der gelöschten Szene bedankt sie sich also für seinen Tod, weil er und sie nun frei sein können.

Ganz genau sagt sie wohl Folgendes:

Thank you. Finally we'll be free. (Quelle: YouTube).

Da es keine Untertitel in der Szene gibt, ist nicht ganz klar, ob sie „we’ll“ oder „he’ll“ sagt. Unter dem YouTube-Video wird zudem gerätselt, was diese letzten Worte für Miquellas Schicksal und St. Trina bedeuten. Viele Spieler finden wohl, dass die Szene gut in das Spiel gepasst hätte, um auch St. Trina einen Abschluss zu geben.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist am 21. Juni 2024 für Konsolen und PC erschienen.