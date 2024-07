Mehr Elden Ring auf dem Weg? Die Hinweise verdichten sich

Elden-Ring-Fans können sich womöglich auf mehr Geschichten aus der düsteren Fantasy-Welt freuen – allerdings nicht zwingend in einem neuen Spiel. Nachdem Chef-Entwickler Hidetaka Miyazaki sein Interesse an einem Film bekundet hat, meldet sich jetzt auch George R. R. Martin mit einer kryptischen Nachricht zu Wort.

Originalmeldung vom 28. Juni 2024:

Elden Ring: FromSoftware könnte sich einen Film vorstellen

Das Open-World-Action-Rollenspiel konnte bei Fantasy- und Rollenspiel-Fans ordentlich punkten. Auch der Release des DLCs Shadow of the Erdtree entpuppte sich in unserem Test und bei den Fans des Spiels als Hit – ein großer Erfolg für das japanische Entwicklerstudio FromSoftware.

Elden Ring ist berühmt für seine umfangreiche Open-World mit vielen Geschichten und Hintergründen. Genug Stoff für einen Film und an diesem wäre das Studio durchaus interessiert, wie der leitende Entwickler Hidetaka Miyazaki kürzlich in einem Interview durchblicken ließ (Quelle: The Guardian).

Er würde keinen Grund sehen, eine andere Interpretation oder Adaption von Elden Ring zu verweigern. Er räumt allerdings ein, dass FromSoftware wohl das technische Wissen und die Möglichkeiten für einen Film fehlen würde. Hier müsse man auf starke Partner setzen. „Das Interesse ist aber definitiv da“, so Miyazaki.

Bisher gibt es keine offiziellen Pläne. Ob wirklich ein Elden-Ring-Film entstehen wird, bleibt also abzuwarten.

Der DLC zu Elden Ring kam gut bei den Fans an. Macht euch einen ersten Eindruck:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Launch Trailer

Größe von Elden Ring ist das Limit für FromSoftware

Hidetaka Miyazaki äußerte sich im besagten Interview außerdem über die Zukunft des Unternehmens. Er betonte, dass die Budgets und der Umfang ihrer Spiele mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, an dem Scheitern weniger toleriert wird als früher. Obwohl Elden Ring ein wichtiger Meilenstein ist, sieht Miyazaki keine Möglichkeit, künftige Projekte weiter in Größe und Umfang zu steigern:

Wo FromSoftware im Moment steht, was den Umfang angeht, würde ich sagen, dass Elden Ring wirklich die Grenze ist. Wir haben alle Ressourcen und Talente, zu denen wir Zugang haben, ausgeschöpft.

Das Studio sieht seine Zukunft derzeit nicht in der Entwicklung eines Spiels, das Elden Ring übertrifft, es habe laut Miyazaki allerdings vor, künftig jüngeren Talenten die Leitung kleinerer Projekte zu überlassen, was in kleineren Spielen wie Sekiro oder Bloodborne resultieren könnte. Offizielle Pläne gibt es bisher allerdings nicht.

