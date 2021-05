Wie jedes Jahr wird Apple auch 2021 im Herbst neue iPhones vorstellen. Viele Wünsche an das kommende Apple-Handy stehen im Raum, doch am Ende steht meist die Ernüchterung. Was aber, wenn wir mal keine Rücksicht auf Apple nehmen müssten und einfach unser #TraumiPhone selber bauen? Was wünscht ihr euch dann im Apple-Handy?

Apple Facts

Verlassen wir für einen Moment den Boden der tristen Realität und tun so, als könnten wir ohne Rücksicht auf unmittelbare Machbarkeit unser #TraumiPhone selber bauen. Was würdet ihr euch wünschen, was sollte Apple unbedingt verbauen?

GIGA und das #TraumiPhone: Was erhofft ihr euch im Apple-Handy der Zukunft?

Wir sind uns sicher, da fällt euch doch ganz bestimmt etwas ein. Jeder hat sich schon mal vorgestellt, wie es wäre, dass optimale iPhone unserer Träume in der Hand halten zu halten. Denn auch wenn die neuen Modelle von Apple uns immer wieder im Herbst entzücken, schon kurze Zeit später im Winter vermissen wir das eine oder andere Feature von der Konkurrenz. Wie heißt es so treffend: Die Kirschen in Nachbars Garten schmecken immer ein bisschen süßer.

Doch jetzt holen wir uns die Kirschen herüber und fragen euch mal ganz direkt: Was wünscht ihr euch wirklich im Apple-Handy?

Damit die Auswahl an möglichen Funktionen etwas leichter fällt, haben wir einige in der folgenden Umfrage schon mal aufgelistet. Ihr könnt euch für ein oder auch gleich mehrere davon entscheiden. Wie wäre es beispielsweise mit einem extrem flüssigen 120-Hz-Display oder einem Fingerabdrucksensor und einer Kamera im Bildschirm? Könnt ihr alles haben. Was aber, wenn ihr ganz eigene Vorschläge und Ideen besitzt. Die wollen wir dann unbedingt von euch wissen, dafür gibt's ein passendes Textfeld, in welches ihr eure Wünsche direkt reinschreiben könnt.

Wir „bauen“ uns das #TraumiPhone

Und warum machen wir so etwas überhaupt? Einerseits sind wir als Redaktion verdammt neugierig und anderseits wollen wir dann dieses #TraumiPhone tatsächlich mal „bauen“, zumindest virtuell im Computer als sehenswertes Konzept für eine bessere iPhone-Zukunft. Das Ergebnis gibt's dann in einigen Wochen zu bestaunen.

Vorab schon mal vielen lieben Dank für eure Teilnahme an der Umfrage – bleibt dran, bald melden wir uns wieder.