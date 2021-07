In den letzten Wochen arbeitete Apple mit Hochdruck am nächsten Update für iOS 14. Version 14.7 fürs iPhone steht nun kurz vorm Release. Doch was bringt die Aktualisierung überhaupt? GIGA hat die Antworten.

Die Arbeiten an iOS 14.7 neigen sich dem Ende zu, denn vor wenigen Stunden veröffentlichte Apple für eingetragene Entwickler den sogenannten „Release Candidate“, früher als „Golden Master Seed“ bekannt. Es handelt sich quasi um die „druckreife“ Version des wahrscheinlich letzten iPhone-Updates für iOS 14, die Apple so alsbald auch veröffentlichen wird (Quelle: Apple).

iOS 14.7 fürs iPhone spätestens nächste Woche

Doch was heißt alsbald? Mit einem Release kann in den nächsten Tagen gerechnet werden, spätestens aber nächste Woche. Interessant und erhellend: Apple ist im Zugzwang, setzt der erst kürzlich vorgestellte MagSafe-Akku fürs iPhone 12 doch unbedingt iOS 14.7 voraus. Der soll bekanntlich schon nächste Woche bei den Kunden landen, entsprechend verfügbar muss dann auch iOS 14.7 sein. Übrigens, selbiger Zeitplan gilt für iPadOS 14.7, auch das iPad-Update liegt nunmehr als sogenannter „Release Candidate“ vor.

Apples Änderungen am System

Und warum sollte man sich die bevorstehende Aktualisierung dann herunterladen, welche Verbesserungen und neuen Features erwarten Nutzerinnen und Nutzer? Da wäre zunächst die eben schon erwähnte Unterstützung für den neuen MagSafe-Akku und mittels der Home-App kann man nun auch Timer auf dem HomePod verwalten. Des Weiteren ist es möglich, in der Podcast-Bibliothek zu wählen, ob man alle Sendungen oder nur die verfolgten Sendungen sehen möchte.

Zugegebenen, mit iOS 14.5 gab es wesentlich mehr Features. Wer sie noch nicht kennt, im Video listen wir die besten Funktionen auf:

Davon ab stehen Fehlerbereinigungen im Vordergrund des Updates, beispielsweise die fehlende Freigabe von Wiedergabelisten in Apple Music oder aber das nervige Problem im Zusammenhang mit der verlustfreien Audiowiedergabe von Dolby Atmos in Apple Music, bei der die Wiedergabe schon mal kurzerhand nach 15 Sekunden einfach stoppte. Sicherlich wird Apple auch wieder zahlreiche Sicherheitslöcher stopfen. Ergo: Eine Installation ist ratsam. Ungeklärt bleibt noch, ob die vielfach berichteten Akku-Probleme seit dem letzten Update endlich beseitig werden – muss man abwarten.