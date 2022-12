Diverse Nutzerinnen und Nutzer eines iPhones 14 berichten über einen kuriosen Fehler, bei dem man schon mal an einen Hardware-Fehler denken würde. Doch Apple beruhigt und verspricht alsbald Abhilfe in Form eines Updates.

Aktueller Bildschirmfehler des iPhone 14

Einige Besitzer eines iPhones 14 haben ein kleines Problem, ihr Apple-Handy macht komische Sachen und zeigt kurz nach dem Start oder auch schon mal nach dem Erwachen aus dem Ruhezustand eigenartige horizontale Linien auf dem Bildschirm (Quellen: Reddit, MacRumors-Forum). Meist ist wohl das iPhone 14 Pro Max betroffen. Die Befürchtung der Nutzer: Ein Hardware-Defekt des Displays.

Bei diesem Anblick macht man sich Sorgen. (Bildquelle: MacRumors-Forum, Nutzer „Infernoqt“)

Doch wie sich jetzt herausstellt, lässt sich die Problematik wohl in Zukunft mit einem Software-Update beseitigen. Eine fehlerhafte Hardware ist demnach nicht ursächlich für das Dilemma. Im Apple Store erhielten betroffene Kunden folgende Aussage: „Wir sind uns des Problems bewusst, und es liegt an den Treibern Es handelt sich definitiv um ein Softwareproblem, und ein Update wird in Kürze erwartet.“

Das iPhone 14 gibts es mit vier unterschiedlichen Bildschirmen:

Bisherige Lösungsversuche der Anwender wie beispielsweise das Deaktivieren des Always-On-Displays oder die Rücksetzung des iPhones funktionierten nicht immer und brachten nur teilweise den erhofften Erfolg. Was genau dahinter steckt, bleibt bisher noch verborgen. Doch gibt es Vermutungen, dass vorzugsweise Geräte mit LG-Displays betroffen seien, Samsung-Modelle weniger. Andere vermuten in iOS 16.2 den Schuldigen gefunden zu haben, aber auch dies ist nicht sicher. Kurzum: Es existiert noch keine klare Ursache, aber immerhin die Gewissheit, dass sich das Problem in Zukunft mit einem Update beheben lassen sollte.

Apples gegenwärtiger Update-Plan

Ergo: Betroffene Nutzer können sich etwas beruhigen und sollten in den nächsten Wochen nach einem Update Ausschau halten. Gegenwärtig arbeitet Apple ja bereits an iOS 16.3, eventuell kommt aber noch vor dem Release eine weitere Aktualisierung, die Abhilfe schafft.