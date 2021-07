Kommt Anfang 2022 kein Galaxy S22 auf den Markt? Eine Gruppe lautstarker Samsung-Fans fordert genau das. Stattdessen soll der südkoreanische Hersteller ein anderes Smartphone in den Handel bringen. Gegen ihre Forderung spricht aber ein simpler Grund.

Samsung Electronics Facts

Nach Monaten der Spekulationen hat es Samsung jüngst selbst bestätigt: In diesem Jahr wird es keine Neuauflage des Galaxy Note geben. Statt eines Galaxy Note 21 fokussiert sich der Elektronikkonzern lieber auf neue Falt-Handys und will diese in den Mainstream bringen. Am 11. August findet dazu auch ein Unpacked-Event statt. Einigen Samsung-Fans schmeckt das aber ganz und gar nicht.

Samsung-Fans fordern Galaxy Note 22 statt Galaxy S22

Sie fordern Samsung in einer Online-Petition auf, vom bisherigen Release-Zyklus abzukehren und Anfang des kommenden Jahres kein Galaxy S22 vorzustellen. Stattdessen soll das Galaxy Note 22 vorgestellt und in den Handel gebracht werden. Auf diese Weise, so fordert es die Petition, könne Samsung alle Flaggschiff-Smartphones am Leben erhalten und „alle Fans glücklich machen.“

Die Petition selbst wurde vom bekannten Samsung-Blog SamMobile gestartet und hat innerhalb kürzester Zeit mehr als 9.000 Unterschriften einsammeln können. Das nächste Ziel sind nun 10.000 Unterzeichner.

Das Galaxy Note 20 ist das bislang Letzte seiner Art. In diesem Video zeigen wir das Smartphone:

Unwahrscheinlich, dass Samsung der Forderung nachgibt

Dass Samsung dieser Forderung nachgibt, dürfte jedoch sehr unwahrscheinlich sein. Auch wenn der Branchenprimus erst kürzlich offiziell bestätigt hat, dieses Jahr die Note-Serie auf Eis legen zu wollen, dürfte das intern bereits seit Monaten klar gewesen sein. Heißt: Es gibt kein Galaxy Note 22, das wie gefordert in der ersten Jahreshälfte vorgestellt werden könnte.

Zumindest zeigt die Petition Samsung aber, dass die seit 2011 bestehende Gerätereihe noch immer viele leidenschaftliche Fans hat. Für die Zukunft der Note-Serie kann das ein gutes Zeichen sein.