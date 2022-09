Anders als beim iPhone 13 steht das neueste Apple-Handy nicht zusätzlich als kleinere Variante zum Verkauf. Das könnte sich Google zunutze machen und an einem „Pixel Mini“ arbeiten, wie ein Leaker jetzt andeutet. Viel ist zum mysteriösen Smartphone aber noch nicht bekannt.

Google Facts

Leaker: Google könnte an „Pixel Mini“ arbeiten

Gerade hat Apple sein iPhone 14 in mehreren Varianten vorgestellt, doch eine Mini-Version wie zuletzt beim iPhone 13 war nicht mit dabei. Während sich Apple also vom Konzept verabschiedet hat, könnte Google in genau diesen Bereich vorstoßen. Möglicherweise, so behauptet ein Leaker, ist ein „Pixel Mini“ in Planung, das mit kompakten Abmessungen und einer Flaggschiff-Ausstattung überzeugen soll.

Was es genau mit dem „Pixel Mini“ auf sich hat, kann auch der Leaker noch nicht mit Sicherheit beantworten. Es soll sich nicht – wie beim etwas kleineren Pixel 6a – um eine abgespeckte Variante handeln, sondern eine ähnliche Hardware wie das Top-Modell aufweisen. Von einem „Flaggschiff mit kleinem Bildschirm“ ist die Rede, das über ein flaches Display und eine Punch-hole-Kamera verfügen soll (Quelle: Digital Chat Station bei Weibo).

In Zeiten immer größer werdender Smartphones hat sich durchaus verändert, was Hersteller und Kunden als „klein“ bezeichnen. Das Pixel 5 aus dem Jahr 2020 kam auf eine Bilddiagonale von 6 Zoll, vielleicht könnte auch ein Mini-Pixel auf eine derartige Größe kommen. Ein Ding der Unmöglichkeit ist das nicht, wie Asus zuletzt mit seinem kompakten High-End-Handy Zenfone 9 unter Beweis gestellt hat. Der 120-Hz-Bildschirm bietet 5,9 Zoll in der Diagonale.

Im Video: Ein Blick auf die kommenden Pixel-Geräte.

Google I/O 2022: Neue Pixel-Geräte vorgestellt

Google: „Pixel Mini“ als Teil der Pixel-7-Reihe?

Am 6. Oktober 2022 hat Google zu einem Event eingeladen, bei dem unter anderem mit dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro zu rechnen ist. Die Vorstellung eines „Pixel Mini“ gilt dabei als unwahrscheinlich. Falls ein solches Smartphone kommt, dann wohl frühestens im nächsten Jahr.