Nach Cyberpunk 2077: Neues Spiel mit Geralt wird nicht The Witcher 4

CD Projekt Red arbeitet zur Zeit noch am Feinschliff von Cyberpunk 2077, doch haben sie bereits die Zukunft im Blick. Ein neues Spiel im The Witcher-Universum soll es werden.

Das aktuelle Projekt des polnischen Entwicklers, Cyberpunk 2077, soll am 17. September 2020 erscheinen und es gibt auch schon Pläne für die Zeit danach. Ein großes Entwickler-Team wird weiterhin am Multiplayer-Modus und an Inhalten für Cyberpunk arbeiten, doch es wird sich auch schon um ein neues The Witcher-Spiel gekümmert.

Wie CDPR-Präsident Adam Kiciński gegenüber Eurogamer berichtet, wird es sich jedoch nicht um The Witcher 4 handeln, sondern um ein Spiel, das in der Welt von Hexer Geralt stattfinden wird. Das Konzept für dieses neue Spiel soll sogar schon sehr klare Formen haben:

„Wir haben bereits an einem anderen Single-Player-Spiel gearbeitet und ein relativ klares Konzept entworfen, das darauf wartet weiterentwickelt zu werden.“

Mit The Witcher geht also nicht nur auf Netflix mit einer zweiten Staffel weiter. Neben dem geplanten Spiel und der Serie, soll der Anime „Nightmare of the Wolf“ eine weitere Geschichte um Geralt erzählen, die ebenfalls auf Netflix erscheinen wird.

Zum Spiel selber gibt noch keine konkreten Infos und CDPR lässt sich da bekanntermaßen auch nicht aus der Ruhe bringen – geschadet hat das ihren Spielen bis jetzt auch nicht. Ende letzten Jahres konnten Entwickler und Witcher-Autor Andrzej Sapkowski ihren Zwist um die Gewinnbeteiligung am Franchise beilegen und einer weiteren Zusammenarbeit steht zumindest an dieser Stelle nichts im Weg. Fans der Bücher wissen, dass es noch einiges an Geschichten zu erzählen gibt.

Bilderstrecke starten (34 Bilder) The Witcher: Netflix-Serie, Bücher und Spiele in der kompletten Chronologie

Ob aus den Büchern oder wie bei The Witcher 3, durch eine Neu-Interpretation des Stoffes, es gibt genug Material für neue Spiele. Auch das zugrunde liegende Genre kann sich, wie Gwent und Thronebreaker zeigen, noch mal völlig ändern. Was würdet ihr euch für ein weiteres Spiel im The Witcher-Univserum wünschen?