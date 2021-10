Netflix holt am Wochenende nicht nur einen viel gelobten Anime aus seiner Zauberkiste, sondern auch ein spannendes Netflix-Original – das hier in Deutschland gedreht wurde! Hier sind 3 Highlights auf Netflix zum Wochenende.

Netflix Facts

The Billion Dollar Code

Mit The Billion Dollar Code kommt eine neue deutsche Netflix-Miniserie ins Streaming-Programm: Ein Künstler und ein Hacker entwickeln in den 90ern in Berlin das Programm Terravision, welches die Grundlage für einen digitalen Globus bietet. Jahre später ziehen sie gegen einen der größten Konzerne weltweit vor Gericht: Google habe ihnen zufolge ihren Code unrechtmäßig verwendet, um Google Earth zu erschaffen.

The Billion Dollar Code basiert auf einer wahren Geschichte und zeigt eindrucksvoll, wie hart ein Prozess sein kann, bei dem es um Milliarden von Dollar geht.

Streamt The Billion Dollar Code jetzt auf Netflix.

Joint Venture

In der französischen Comedy-Serie Joint Venture versucht ein gescheiterter Unternehmer sein Glück nach einer Gesetzesänderung: Cannabis wird legalisiert, woraufhin er seine Familie zusammentrommelt, um den ersten Coffeeshop Frankreichs zu eröffnen. Diese herzerwärmende Serie nimmt sich nicht zu ernst, wird aber nie albern und hält das hohe Niveau über die Staffeln hinweg. Tipp für alle, die etwas Leichtes am Abend sehen möchten.

Streamt die neu erschienene 3. Staffel von Joint Venture ab jetzt auf Netflix.

Blue Period

Mit Blue Period erscheint eine originelle Anime-Serie auf Netflix: Yatora Yaguchi ist ein talentierter Student, der zwar überall gute Noten bekommt, aber irgendetwas im Leben vermisst. Als ihn ein besonderes Gemälde in den Bann zieht, fühlt er sich derart inspiriert, dass er dem Kunst-Club beitritt – und immer weiter in die Welt der Künste eintaucht.

Streamt Blue Period ab 9. Oktober auf Netflix.

Der zugrundeliegende Manga Blue Period hat in Japan bereits einige Preise und viel Lob eingeheimst. Die Anime-Umsetzung kann also nicht so viel falsch machen, und falls ihr tiefer in das Thema eintauchen wollt, könnt ihr euch den Manga kaufen.