Welche neuen Serien und Filme ihr im September auf Disney+ findet, seht ihr hier in der Übersicht.

Disney+ Facts

Unsere Empfehlungen für den September

„Thor: Love and Thunder“ ist der neueste Superheldenstreifen im Marvel Cinematic Universe. Nach seinen Reisen mit den Guardians of the Galaxy, macht sich Thor (Chris Hemsworth) auf, um eine Bedrohung für alle Götter der Galaxis abzuwenden.

„Andor“ ist nach „The Mandalorian“, „Das Buch von Boba Fett“ und „Obi-Wan Kenobi“ nun die vierte „Star Wars“-Serie auf Disney+. Mit dem Hauptmann Cassian Jeron Andor steht hier aber wieder ein etwas unbekanntere Figur aus dem „Krieg der Sterne“-Universum im Mittelpunkt. Die Serie spielt dabei vor den Ereignissen von „Rogue One: A Star Wars Story“ und zeigt die Hintergrundgeschichte des Piloten und Geheimdienstoffiziers der Rebellen-Allianz.

Darüber hinaus gibt es die dritte Staffel des fantastischen „DuckTales“-Reboots – circa 2 Jahre nach der Fernsehausstrahlung – ab September endlich auch auf Disney+.

Serien – September 2022

Serie (Staffel) Genre

Termin DuckTales (3) Animation 7.9.22 Europa von oben (3) Doku 7.9.22 Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller (10) Krimi 7.9.22 Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory Doku 8.9.22 Cars on the Road Animation 8.9.22 Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth Doku 8.9.22 Growing Up (1) Doku 8.9.22 Tierra Incognita (1) Mystery 8.9.22 American Crime Story (1–2) Krimi 14.9.22 Modern Family (4–11) Comedy 14.9.22 American Crime (1–3) Drama 21.9.22 Andor Sci-Fi 21.9.22 Super/Natural (1) Doku 21.9.22 Rookie Cops (1) Drama 21.9.22 The Kardashians (2) Reality-TV 22.9.22 Das schöne Amerika (1) Doku 28.9.22 Death in Paradise (11) Krimi 28.9.22 The Old Man Action 28.9.22 Pistol Musik 28.9.22

Am 21. September startet „Andor“ bei Disney+:

Andor | Trailer Deutsch (Disney/Lucasfilm)

Filme & Specials – September 2022

Film/Special

Genre (IMDb) Termin The Birth of Valerie Venus Komödie (-) 7.9.22 Da Yie – Gute Nacht Drama (-) 7.9.22 The Devil's Harmony Horror (-) 7.9.22 Enjoy Drama (-) 7.9.22 Hard Way - 7.9.22 Harbor Drama (-) 7.9.22 Der Briefwechsel Komödie (6,8) 7.9.22 Mumatar Komödie (-) 7.9.22 Nimic Fantasy (6,6) 7.9.22 Patriot - 7.9.22 Salam Reality-TV (-) 7.9.22 We love Moses Drama (-) 7.9.22 Wren Boys Drama (-) 7.9.22 Die Simpsons: Willkommen im Club Animation (-) 8.9.22 Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedis Making-of (-) 8.9.22 Pinocchio Dramedy (-) 8.9.22 Thor: Love and Thunder Abenteuer (6,7) 8.9.22 The Making of Thor: Love and Thunder Making-of (-) 8.9.22 Wedding Season Romcom (6,3) 8.9.22 Rico, Oskar und das Herzgebreche Komödie (-) 23.9.22 Rico, Oskar und der Diebstahlstein Komödie (-) 23.9.22 Rico, Oskar und die Tieferschatten Komödie (-) 23.9.22 Aftershock Doku (-) 30.9.22 Antonio, ihm schmeckt’s nicht Komödie (-) 30.9.22 Der Schlussmacher Komödie (5,5) 30.9.22

Ab dem 8. September könnt ihr „Thor: Love and Thunder“ bei Disney+ sehen:

Thor Love and Thunder Trailer: Trailer 2