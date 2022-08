Was euch im September 2022 auf Sky und WOW (ehemals Sky Ticket) erwartet, erfahrt ihr hier bei uns. Die neuen Serien, die ihr mit „Sky Entertainment“ und „WOW Serien“ sowie die Film-Premieren, die ihr mit dem Kombi-Ticket „Filme & Serien“ und „Sky Cinema“ im kommenden Monat sehen könnt, findet ihr hier in der Übersicht.

Im September seht ihr bei „WOW Serien“ (ehemals „Sky Ticket“) und „Sky Entertainment“ die 6. Staffel von „Rick & Morty“ sowie die 2. Staffel von „Mr. Mayor“. Darüber hinaus startet der vielversprechende britische Science-Fiction-Thriller „The Lazarus Project“, indem sich die gleichnamige Organisation mit der Verhinderung des Massenaussterbens durch das Umdrehen des Zeitverlaufs beschäftigt.

Bei den Filmen gibt es mit „WOW Serien & Filme“ und „Sky Cinema“ im September unter anderem „The Batman“ zu sehen. Mit Robert Pattinson („Tenet“, „Twilight“-Reihe) in der Hauptrolle des dunklen Rächers, stellt der Film einen Neustart für das Comic-Helden-Universum dar, welcher sich stärker an der Detektiv-Herkunft der Figur orientiert. Dazu gibt es den französischen Mystery-Thriller „Black Box – Gefährliche Wahrheit“ im September, der sich mit dem unerklärlichen Absturz einer nagelneuen Passagiermaschine beschäftigt, die auf ihrem Weg nach Paris in den Alpen verunglückt ist.

Neue Serien im September 2022

Mit „WOW Serien“ oder dem „Sky Entertainment“-Paket könnt ihr die Inhalte von „Sky Atlantic“, „13th Street“, „Universal TV“ und weiteren Sendern im Live-Stream und als On-Demand-Angebot sehen. Im September 2022 stehen die folgende Serienstarts an:

Serie (Staffel) Sender Start The Undeclared War (1) WOW 2.9.22 Scouting for Models Sky Documentaries 2.9.22 Das verschwundene Gold der Azteken History 3.9.22 Munich Games (1) Sky 1 4.9.22 Rick and Morty (6) Warner TV Comedy 5.9.22 Alaska: Ein Jahr in der Wildnis Sky Nature 6.9.22 Construction Fails Sky Documentaries 6.9.22 The Lazarus Project (1) Sky Atlantic 8.9.22 Elizabeth Sky Documentaries 9.9.22 Glücksbärchis – Entdecke die Magie! Boomerang 9.9.22 Catching Killer – Auf Mörderjagd Crime + Investigation 14.9.22 Zweiter Weltkrieg: Geschichte von oben National Geographic 14.9.22 Irma Vep (1) Sky Atlantic 16.9.22 Das verlorene Piratenreich History 17.9.22 Der Atlantik: Ein Jahr in der Wildnis Sky Nature 20.9.22 Mr. Mayor (2) Warner TV Comedy 30.9.22

Ab dem 5. September startet die 6. Staffel von „Rick and Morty“ auf „Warner TV Comedy“:

Rick and Morty Staffel 6 – Trailer Englisch

Neue Filme im September 2022

Mit dem Kombi-Ticket „Filme & Serien“ bekommt ihr zusätzlich noch die Filme der „Sky Cinema“-Sender und „Warner TV Film“ zu sehen. Im September 2022 stehen folgende Film-Premieren an:

Film (Jahr)

Genre (IMDb)

Premiere The Batman Krimi (7,9) 2.9.22 Hannes Drama (-) 3.9.22 Hard Night Falling Thriller (3,4) 5.9.22 Hilfe, die Kinder sind zurück! Komödie (-) 7.9.22 Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick Romcom (6,1) 9.9.22 Black Box – Gefährliche Wahrheit Mystery (7,2) 10.9.22 Breaking News in Yuba County Komödie (5,7) 12.9.22 Scream Horror (6,3) 16.9.22 Jackass Forever Komödie (6,9) 17.9.22 American Skin Drama (6,7) 19.9.22 Gold Thriller (5,4) 21.9.22 After Love Romantik (7,3) 23.9.22 The Survivalist Sci-Fi (3,5) 24.9.22 Das große Abenteuer des kleinen Vampir Animation (-) 25.9.22 Burn – Hell of a Night Thriller (5,7) 26.9.22 Gunpowder Milkshake Action (6,0) 30.9.22

Am 02. September könnt ihr „The Batman“ bei „WOW“ und „Sky“ sehen:

Trailer zum Film „The Batman“