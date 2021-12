Ubisoft wird zum erstem Triple-A-Publisher, der aktiv NFTs in seinen Spielen einbaut. Mit Ubisoft Quartz findet das extrem umstrittene Krypto-Feature seinen Weg in einen beliebten Taktik-Shooter des Studios.

Ghost Recon: Breakpoint Facts

Nach Lootboxen halten nun offiziell neue Mikrotransaktionen Einzug in Mainstream-Videospiele. Ubisoft macht den unrühmlichen Anfang und integriert NFTs (Non-Fungible Tokens) in den Taktik-Shooter Tom Clancys Ghost Recon Breakpoint. Spieler können sich nun im Spiel nummerierte kosmetische Inhalte mit Krypto-Währung kaufen und nach Belieben weiterverkaufen.

Ubisoft Quartz: Publisher zwängt NFTs in Taktik-Shooter

NFTs sind sogenannte Non-Fungible Tokens und bezeichnen im Wesentlichen Besitzzertifikate von digitalen Inhalten, die mit Krypto-Währung gekauft werden. Diesen Zertifikaten wird gewöhnlich ein künstlicher und intransparenter Wert zugeschrieben, ohne dass sich der Besitz der digitalen Inhalte darüber hinaus auf eine fassbare Art und Weise erkennbar macht. Zudem stehen NFTs wegen der hohen Umweltbelastung durch die Krypto-Blockchains in der Kritik.

Bilderstrecke starten (16 Bilder) Das Spielejahr 2019: Eure 12 größten Enttäuschungen

Ubisoft hat sich davon jedoch nicht beeinflussen lassen und Ubisoft Quartz eine Initiative gestartet, bei der Spieler NFTs (Ubisoft nennt sie Digits) mit Kryptowährung kaufen können. Im Fall von Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint nehmen diese Digits die Form von nummerierten kosmetischen Gegenständen an – ab dem 9. Dezember 2021 sind ein Helm, ein Sturmgewehr und ein Paar Hosen verfügbar. (Quelle: Ubisoft)

Ghost Recon Breakpoint bekommt neue Mikrotransaktionen

Mit den Digits schlägt Ubisoft ein neues Kapitel in der Monetarisierung von Mainstream-Videospielen auf. Während andere Publisher wie EA bisher nur laut über die Implementierung von NFTs nachgedacht haben, macht Ubisoft in Ghost Recon Breakpoint bereits den ersten Schritt. Der Publisher behauptet auf der Website, Spielern mit der Quartz-Initiative mehr Kontrolle zu ermöglichen. Tatsächlich sind NFTs in dem Videospiel zunächst einmal allerdings nichts weiter als limitierte kosmetische Inhalte, die vom Publisher kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden. Worüber Spieler durch die NFTs mehr Kontrolle bekommen sollen, ist zu diesem Zeitpunkt deswegen unklar – in jedem Fall scheint damit nicht das eigene Bankkonto gemeint zu sein.

In unserem Video zeigen wir euch die fünf kuriosesten Kryptowährungen:

5 kuriose Kryptowährungen Abonniere uns

auf YouTube

Ubisoft integriert als erster Triple-A-Publisher NFTs in eines seiner Spiele. Im Shooter Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint können Spieler ab dem 9. Dezember limitierte kosmetische Inhalte gegen Kryptowährung kaufen und weiterverkaufen.