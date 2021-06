Während die Temperaturen immer weiter nach oben gehen, schickt Amazon gerade die Preise in den Keller – denn es ist mal wieder Prime Day! GIGA hat für euch die sieben besten Switch-Deals herausgesucht, die sich für euch wirklich lohnen.

Prime Day 2021: Die besten Angebote für die Nintendo Switch in der Übersicht

Der Amazon Prime Day 2021 hat begonnen! Vom 21. bis 22. Juni 2021 haut Amazon zahlreiche Produkte deutlich günstiger aus – und während dieser zwei Tage kommen auch Switch-Spieler voll und ganz auf ihre Kosten. Damit ihr euch nicht durch das riesige Angebot wühlen müsst, haben wir das für euch bereits erledigt und die Top 7 der besten Switch-Deals für Konsolen, Spiele und Zubehör für euch herausgesucht.

Nicht vergessen: Damit ihr am Prime Day die größten Schnäppchen machen könnt, müsst ihr Prime-Mitglied sein. Solltet ihr aktuell kein Prime-Abo haben, könnt ihr das Angebot 30 Tage lang kostenlos testen und das Abo anschließend wieder beenden.

Außerdem lohnt es sich für die Schnäppchenjagd, die Amazon-Kredikarte zu beantragen. Mit der Karte erhaltet ihr ein Startguthaben und obendrein 3 Prozent Cashback bei Amazon-Bestellungen.

Hammer-Deal: Nintendo Switch Lite am Prime Day 2021 zum Spitzenpreis

Die Nintendo Switch Lite gibt es bei Amazon gerade zum absoluten Top-Preis zu kaufen! Die leichtere Version der Handheld-Konsole gibt es in den Farben Blau, Grau & Koralle für 166,20 bzw. 166,24 Euro abzustauben. Ein echtes Top-Angebot! Wollt ihr die Konsole in Gelb oder Türkis haben, bezahlt ihr 174,99 Euro – immer noch ein Spitzenpreis!

Noch mehr sparen kann, wer an einer zusätzlichen Amazon-Aktion teilnimmt. Einfach auf der Aktionsseite teilnehmen, dann einen Geschenkgutschein in Höhe von mindestens 60 Euro kaufen, sich selbst zusenden, beim Kauf einlösen und 2 Tage später 8 Euro Amazon-Guthaben obendrauf erhalten.

Switch-Spiele zum Top-Preis am Prime Day abstauben

Doch nicht nur die Konsole ist während der Amazon-Aktion drastisch reduziert – auch Switch-Spiele gibt es gerade zu Knallerpreisen:

New Pokémon Snap für 38,79 Euro statt 59,99 Euro

In New Pokémon Snap helft ihr Professor Mirror dabei, die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Pokémon mit Fotos aufzuzeichnen und zu dokumentieren. Zudem macht ihr Bekanntschaft mit dem mysteriösen Lumina-Phänomen und versucht herauszufinden, was es mit den rätselhaften leuchtenden Pokémon auf sich hat. Für 38,79 Euro auf jeden Fall einen Blick wert!

Monster Hunter Rise für 35,18 Euro statt 59,99 Euro

Eher Lust auf ein actionlastiges RPG? Dann solltet ihr euch Monster Hunter Rise zulegen, das gerade für 35,18 Euro auf Amazon erhältlich ist. Alleine oder zusammen mit Freunden macht ihr euch auf die Jagd nach großen Monstern, zerlegt sie und schmiedet anschließend daraus neue Waffen & Rüstungen für euren Jäger. Dank unterschiedlicher Waffengattungen und Spezialisierungen erlaubt Monster Hunter Rise zahlreiche Herangehensweisen. Zudem sorgen die Entwickler mit regelmäßigen Updates immer wieder für neue Inhalte.

Im neuen 3D-Plattformer für die Nintendo Switch könnt ihr mit bis zu 4 Spielern durch allerlei bunte Mario-Level hüpfen. Zudem hält das Spiel dank der Erweiterung Bowser's Fury noch ein komplett neues Abenteuer im Vergleich zum Original auf der Wii U bereit. Außerdem gibt es zum Spiel auch noch ein passendes T-Shirt in der Größe L oder M mit dazu – das alles zum Schnäppchenpreis von 53,99 Euro.

Willkommen in der Galar-Region! Pokemon Schwert & Schild entführt euch in ein komplett neues Areal und bietet neben idyllischen Dorflandschaften auch große Metropolen zum Entdecken und Erkunden an. Neben neuen Pokémon gibt es auch ein neues Phänomen zu erforschen: die Dynamax-Entwicklung. Diese lässt eure Pokémon zu gigantischen Versionen ihrer selbst heranwachsen. Aktuell besonders günstig für 35,18 Euro bei Amazon zu haben.

Miitopia für 34,28 Euro statt 59,99 Euro

Bei Miitopia handelt es sich um eine Neuauflage eines Rollenspiel-Klassikers, der ursprünglich für den Nintendo 3DS entwickelt und veröffentlicht wurde. Der Clou an Miitopia: Euer Mii und die eurer Freunde oder Familie sind die Helden des Spiels! Doch nicht nur das. Auch die Dorfbewohner und die Bösewichte könnt ihr nach Belieben frei anpassen und gestalten – und das nicht nur in optischer Hinsicht. Auch ihre Persönlichkeiten und Klassen werden von euch festgelegt. Aktueller Angebotspreis bei Amazon: 37,99 Euro.

Ring Fit Adventure für 56,99 Euro statt 89,99 Euro

Mit Ring Fit Adventure verpackt Nintendo ein forderndes Workout in ein putziges Rollenspiel. Im Abenteuermodus gilt es zahlreiche Herausforderungen und Bosskämpfe zu bestehen und nach und nach seinen Körper in Form zu bringen. Dabei könnt ihr die Intensität der Übungen jederzeit an eure Bedürfnisse anpassen. Aktuell bei Amazon für 56,99 Euro im Angebot.

Perfekt für die Nintendo Switch: microSD mit massig Speicher zum kleinen Preis

Wenn euer Speicherplatz auf der Nintendo Switch langsam knapp wird, solltet ihr einen Blick auf die 256 GB große SanDisk Ultra MicroSDXC UHS-I Speicherkarte werfen, die aktuell bei Amazon von 53,99 Euro auf 25,99 Euro heruntergesetzt ist. Die MicroSD-Karte bietet massig Speicherplatz für zahlreiche Switch-Spiele, Videos und Screenshots und kann kinderleicht in der Switch verbaut werden.

