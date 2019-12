Raspberry Pi: Mini-Computer erreicht phänomenalen Meilenstein

Dass der Raspberry Pi kein kleines Nischenprodukt mehr ist, wissen Fans schon seit Langem. Der Einplatinenrechner erfreut sich überall auf der Welt riesiger Beliebtheit – und das aus gutem Grund. Vor Kurzem hat der Mini-Rechner einen wichtigen Meilenstein erreicht, der den Erfolg des Raspberry Pi noch einmal untermauert.

Als die erste Version des Raspberry Pi 2012 auf dem Markt veröffentlicht wurde, konnte keiner ahnen, was für eine Erfolgsgeschichte der Einplatinenrechner mal sein würde. Mittlerweile ist die vierte Iteration des Pis im Handel erhältlich und bietet sogar genug Leistung, um als Office-Rechner genutzt zu werden.

Ausreichend Leistung für wenig Geld im kleinen Formfaktor – das Erfolgsrezept scheint aufgegangen zu sein. Denn wie Eben Upton, seines Zeichens einer der Gründer der Raspberry Pi Foundation, nun bekanntgab, habe man mit dem Einplatinencomputer einen wichtigen Meilenstein erreicht – mehr als 30 Millionen Stück wurden seit dem Marktstart verkauft:

Raspberry Pi numbers get stale fast. We sold our thirty-millionth unit some time last week (we think Tuesday).

— Eben Upton (@EbenUpton) 14. Dezember 2019