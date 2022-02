Bereits morgen wird Samsung wohl ein ganzes Smartphone-Trio enthüllen: Das reguläre Galaxy S22 wird dabei vom Galaxy S22 Plus und Galaxy S22 Ultra flankiert. Eine bemerkenswerte Umfrage zeigt jetzt, welches der drei Samsung-Smartphones Wechselwillige besonders ins Auge gefasst haben. Das Galaxy S22 Plus hat ein Problem.

Nur noch ein Tag trennt uns von der Präsentation des Galaxy S22: Am 9. Februar wird Samsung erwartungsgemäß die neue Smartphone-Serie vorstellen, die neben dem Standardmodell wohl erneut auch eine etwas größere Plus-Ausführung und eine Ultra-Variante beinhalten wird. Doch bei welchem der drei Samsung-Smartphones ist das Interesse am höchsten?

Samsung Galaxy S22 Plus erzeugt am wenigsten Interesse

Eine Antwort auf diese Frage liefert jetzt SellCell. Die US-amerikanische Verkaufsplattform hat in einer Umfrage fast 11.000 der eigenen Nutzer zur neuen Galaxy-S22-Serie befragt (Quelle: SellCell). 20 Prozent der Befragten gaben an, auf Samsungs neue Flaggschiff-Smartphones umsteigen zu wollen – ein beeindruckender Wert, der unter Beweis stellt, dass zumindest im Vorfeld die Begeisterung für die Nachfolger des Galaxy-S21-Reihe recht hoch ausfällt.

Von den Wechselwilligen gaben 44,4 Prozent an, das Galaxy S22 Ultra kaufen zu wollen. Immerhin noch 30,1 Prozent möchten auf das Galaxy S22 umsteigen, während das Galaxy S22 Plus mit 25,5 Prozent recht abgeschlagen auf dem dritten Platz landet.

Galaxy S22 Plus fehlt Alleinstellungsmerkmal

Samsung dürften diese Zahlen zu denken geben. Natürlich ist die Umfrage nicht repräsentativ, könnte aber ein Fingerzeig sein, wie die jeweiligen Modelle in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Dem Galaxy S22 Plus, so scheint es zumindest, fehlt ein echter USP, ein Alleinstellungsmerkmal.

Wer das Beste vom Besten haben will, der greift zum Galaxy S22 Ultra. Wer hingegen etwas Geld sparen möchte und ein kompaktes Smartphones bevorzugt, nimmt wohl das Galaxy S22. Das Galaxy S22 Plus ist nach allem, was bisher bekannt ist, weder Fisch noch Fleisch.

Innerhalb von Samsungs neuem Smartphone-Trio könnte es das ungeliebte Stiefkind werden.