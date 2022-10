Google hat schon vor längerer Zeit eine neue Update-Funktion eingeführt, mit der Aktualisierungen von Handys und Tablets im Hintergrund laufen, während ihr euer Gerät weiterhin ohne Unterbrechungen nutzen könnt. „Seamless Updates“ nennt sich die Funktion, die mit Android 14 und One UI 6.0 auch bei Samsung umgesetzt wird.

Samsung setzt ab Android 14 auf „Seamless Updates“

Erst kürzlich hat Google beschlossen, dass die „Seamless Updates“ ab Android 13 Pflicht werden. Erscheint ein Smartphone oder Tablet mit diesem Betriebssystem, dann muss es diese Funktion bereits unterstützen. Rückwirkend gilt das nicht. Samsung verteilt sehr viele Updates für seine Geräte und würde den Nutzerinnen und Nutzern einen Gefallen tun, wenn die Funktion übernommen wird. Ist ein Update verfügbar, könnt ihr es einfach im Hintergrund installieren und müsst das Gerät nur irgendwann neu starten. Mehr ist nicht nötig. Aktuell könnt ihr bei der Installation eines Updates euer Handy oder Tablet nicht nutzen. Es fällt für mehrere Minuten aus. Mit Android 14 und One UI 6.0 soll das nicht mehr der Fall sein (Quelle: SamMobile).

Da Samsung die „Seamless Updates“ eh ab Android 13 für neue Geräte einführen muss, macht es auch nur Sinn, diese Funktion dann ab Android 14 nativ in One UI 6.0 zu übernehmen. Software-Updates werden für euch dann deutlich angenehmer, da ihr sie im Grunde gar nicht mehr bemerkt. Ich weiß diese Funktion seit längerer Zeit auf Pixel-Handys sehr zu schätzen.

Was euch mit Android 13 erwartet:

Android-13-Updates kommen noch 2022

Während Android 14 und One UI 6.0 noch mindestens ein Jahr entfernt sind, wird Samsung schon in Kürze mit dem Rollout von Android-13-Updates und One UI 5.0 beginnen. Zunächst sind die Galaxy-S22-Smartphones an der Reihe, doch dann sollen schnell weitere Modelle folgen. Samsung hat schon viele Beta-Tests gestartet und arbeitet an einer schnellen Umsetzung. Zu lange müsst ihr also nicht mehr warten.

