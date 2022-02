Wer in den letzten Jahren viel und gerne WhatsApp genutzt hat, wird viele Daten angesammelt haben, die man behalten möchte. Bisher ist es auf Android-Smartphones so, dass man hier keine Probleme befürchten muss – egal, wie groß das Google-Drive-Backup ist. Google plant aber eine Änderung, die euch zum Ausmisten zwingen könnte.

WhatsApp Facts

WhatsApp: Größe des Backups bei Google bald limitiert

WhatsApp gehört zu den beliebtesten Messengern der Welt – und das nicht erst seit gestern. In den letzten Jahren haben sich viele Daten wie Fotos und Videos angesammelt, die man oft behalten möchte. Das kostet Speicherplatz auf dem Smartphone und kann optional bei Google ohne Limit in der Cloud gespeichert werden. Seit einiger Zeit auch verschlüsselt und damit sicher. Doch es kündigt sich eine Änderung an. Demnach wird der unbeschränkte Platz zum Speichern bei Google Drive bald limitiert (Quelle: WABetaInfo).

Jeder Mensch kann bei Google ein Drive-Konto eröffnen und dort 15 GB an Daten ablegen. Das gilt bisher nicht für WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer. Die können dort über den Messenger ein unendlich großes WhatsApp-Backup hinterlegen und alles aus den letzten Jahren speichern. Das ändert sich wohl bald, denn der Speicherplatz wird beschränkt. WhatsApp integriert in den Code bereits Warnhinweise, wenn der Speicherplatz fast voll ist. Man muss dann aufpassen, dass das eigene WhatsApp-Backup noch drauf passt.

Das könnte dann zum Problem werden, wenn man Google Drive auch noch für andere Daten verwendet. Dann hat man plötzlich nicht mehr 15 GB freien Speicherplatz, sondern viel weniger, zumal der geteilte Speicher auch für alle anderen Google-Dienste verwendet wird. Wird es knapp, wird man aussortieren müssen und das Backup verkleinern.

Die besten WhatsApp-Alternativen im Check:

WhatsApp-Backup: Man kann mehr Speicherplatz kaufen

Aktuell ist noch nicht bekannt, wann WhatsApp und Google die Änderung einführen möchten. Klar ist aber, dass da was auf uns zukommt. Wer nichts verlieren möchte, wird Speicherplatz bei Google kaufen müssen. Da gibt es verschiedene „Google One“-Speicherangebote. 100 GB kosten 20 Euro im Jahr, 2.000 GB gibt es für 100 Euro. Gut möglich, dass man hier am Ende zuschlagen muss, wenn man wirklich alles in der Cloud sichern möchte. Unter iOS kann man bereits jetzt nur ein Backup speichern, wenn man genug iCloud-Speicherplatz hat. Android-Nutzerinnen und -Nutzer waren also stark im Vorteil.