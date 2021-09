WhatsApp hat vor kurzer Zeit eine neue Funktion freigeschaltet, mit der man den Messenger auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig verwenden kann. Jetzt wird bekannt, dass WhatsApp einen der größten Nachteile dieser Funktion beseitigen wird.

WhatsApp Facts

WhatsApp bald auf mehreren Smartphones gleichzeitig nutzbar

Seit einiger Zeit kann man bei WhatsApp der Multi-Geräte-Beta beitreten. Nutzerinnen und Nutzer können den Messenger so bereits jetzt auf mehreren Geräten gleichzeitig verwenden. Bisher ist es so, dass man ein Smartphone als Hauptgerät nutzen muss. Zusätzlich kann man dann beispielsweise ein Tablet und Desktop-PC freischalten und bekommt überall die gleichen Nachrichten über einen Account. Jetzt wird bekannt, dass diese strikte Vorgabe bald wegfallen wird.

Die WhatsApp-Experten von WABetaInfo haben nämlich nun erfahren, dass man zukünftig auch Smartphones für die zusätzliche Nutzung mit einer Nummer freischalten kann. Heißt im Endeffekt, dass man ein Haupt-Smartphone verwendet, um ein zweites Smartphone mit der gleichen WhatsApp-Nummer freizuschalten und verwenden zu können, obwohl das zweite Smartphone eine andere Handynummer besitzt. Man wäre also nicht so strikt an die bisherige Regel mit einem Smartphone und vier zusätzlichen Geräten gebunden.

WhatsApp: Änderung in Entwicklung

Die etwas aufgelockerte Nutzung der Multi-Geräte-Funktion befindet sich aktuell in Entwicklung. Es ist nicht bekannt, ob WhatsApp die Lockerung direkt zum Start der Funktion aktiviert oder ob man zunächst nur ein Smartphone nutzen kann. WABetaInfo spricht aktuell von einer Version 2.0. Demnach gehen die Experten davon aus, dass die Freischaltung erst später erfolgt.

Aktuell lässt sich die Multi-Geräte-Funktion nur als Beta testen. Wer WhatsApp also auf mehreren Geräten gleichzeitig verwenden möchte, muss mit Problemen rechnen. Es fehlen zudem noch Apps für Android-Tablets und das iPad. Erst damit würde die Funktion einen großen Mehrwert besitzen.