Der Xbox Game Pass bietet sowohl PC- als auch Konsolenspielern ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben zahlreichen Spielen, einem Probe-Abonnement für Crunchyroll und weiteren Services, bietet die Xbox-App künftig auch Mod-Unterstützung.

Update vom 12. November 2021:

Xbox Game Pass: Ein Paradies für Mod-Nutzer?

In einem Video präsentiert Xbox, was das bevorstehende Update der App für PC-Nutzer ermöglichen wird. So können PC-Spiele künftig aus dem Microsoft Store oder dem Xbox Game Pass in einen beliebigen Ordner und mit uneingeschränktem Zugriff installiert werden.

Das bedeutet, dass Nutzer viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten bei der Installation von Spielen haben und auch das Nutzen von Mods viel einfacher wird. Ihr könnt den konkreten Dateipfad auswählen, in dem das jeweilige Spiel installiert werden soll.

Das Update ist ab sofort für Xbox Insider verfügbar.

Im offiziellen Video erfahrt ihr, was alles neu ist:

What's New in the Xbox App for PC | Xbox Game Pass

Originalbeitrag vom 10. November 2021:

Microsofts Xbox Game Pass Ultimate bietet mit zahlreichen Spielen und EA Play schon einen ordentlichen Service. Nun wird es aber noch besser, denn Abonnenten können sich bald zusätzlich über Crunchyroll Premium freuen.

Xbox Game Pass Ultimate: Perfekt für Anime-Fans

Im Rahmen des Xbox Game Pass Ultimate Perks überraschte Microsoft die Abonnenten bereits mit speziellen Angeboten und Kooperationen mit Marken wie Disney+, Back 4 Blood, Fallout 76 und Apex Legends. Perks sind zusätzliche kostenlose Mitgliedschaftsvorteile für alle Ultimate-Abonnenten. Solltet ihr auch dazu gehören, könnt ihr euch jetzt über die kostenlose Nutzung von Cruncyroll Premium: Mega Fan freuen – egal ob auf der Konsole oder dem PC.

Mitglieder können ab jetzt 75 Tage lang Anime ohne Werbung genießen. Über 1.000 Serien habt ihr zur Auswahl und das schon eine Stunde nach der Premiere in Japan. Mit dabei sind große Namen wie One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer und viele mehr.

Im offiziellen Trailer könnt sehen, worauf ihr euch unter anderem freuen könnt:

Wie und bis wann bekommt ihr das Angebot?

Das 75-tägige Probeabonnement erhaltet ihr über die Perks-Galerie auf eurer Xbox-Konsole, über die Xbox-App auf eurem PC oder über die mobile Xbox-Game-Pass-App auf Android und iOS. Sobald ihr das Angebot angenommen habt, werdet ihr auf die Crunchyroll-Webseite weitergeleitet, um euer Abonnement zu aktivieren – dafür habt ihr allerdings nur bis zum 8. Februar 2022 Zeit.

Achtung! Das Angebot gilt nur für neue Crunchyroll-Kunden und solltet ihr das kostenlose Probeabonnement nicht kündigen, verlängert sich das Abo kostenpflichtig. Die erweiterte Premium-Mitgliedschaft „Mega Fan“ bietet euch Offline-Wiedergabe und das gleichzeitige Streamen auf mehreren Geräten. Die Kosten belaufen sich dabei auf 9,99 Euro im Monat oder 99,99 Euro im Jahr.

