Der mp3DirectCut Download ist ein kostenloses Editierprogramm für MP3-Audiodateien. Mit seinem geringen Speicherbedarf auf der Festplatte und seiner Möglichkeit, MP3s komplett ohne Verluste zu schneiden, zu kopieren und einzufügen, bietet die Freeware ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis (= es ist kostenlos und supergut).

Ohne die Notwendigkeit, Audiodateien für den Editiervorgang zu dekomprimieren, können MP3s ohne Klangverlust bearbeitet werden und so zum Beispiel für Klingeltöne geschnitten werden. Aber auch das Schneiden und Bearbeiten von Radioaufnahmen ist dank des Downloads von MP3DirectCut problemlos möglich. Schneidet einfach lästige Werbepausen heraus und erzeugt mit der Fading Funktion fließende Übergänge.

Denn mp3DirectCut liefert alle dazu benötigten Werkzeuge und ist dabei auch noch ziemlich einfach zu bedienen. Solltet ihr einmal absolut nicht weiterkommen, empfehlen wir unsere Anleitung auf Deutsch, die euch einen optimalen Einstieg in die Materie des MP3-Editierens und -Schneidens verschafft.

In unserer Bilderstrecke findet ihr die besten Multimediatools für Windows:

Bilderstrecke starten

12 Bilder

mp3DirectCut: Alles, was ihr zum Editieren braucht

Eine von euch viel gehörte MP3 besitzt eine zu lange Stille? Entfernt lästige Sequenzen ganz einfach und erlebt anschließend ein neues Hörvergnügen mit eurer eigens bearbeiteten MP3, ohne dabei Klangverluste durch erneutes Komprimieren zu erfahren. Ebenfalls überaus komfortabel stellt sich die Split-File-Funktion dar, mit der ihr automatisiert MP3-Dateien aufteilen können, beispielsweise auf Basis eines CUE-Sheets oder in den ID3-Tags gespeicherten Split-Informationen.

Die Benennung der einzelnen Dateien übernimmt MP3DirectCut dabei automatisch. Mit dem Plugin „33 1/3 Turbo Grabber“ könnt ihr zudem 33rpm-Vinyl-Platten in 45rpm-Geschwindigkeit direkt aufnehmen und eine Zeitersparnis von 30 % erreichen.

Die Benutzeroberfläche von MP3DirectCut ist einfach und intuitiv zu bedienen. Solltet ihr dennoch Probleme mit der Handhabung haben, empfiehlt sich unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung des MP3DirectCut-Tools, mit der ihr alle Schaltflächen und Funktionen der kostenlosen Freeware kennenlernen könnt.

Wir erklären außerdem in unseren Tutorials, wie ihr mit mp3DirectCut MP3s schneiden und zusammenfügen könnt. Eine erste Benutzung des Programms ist nämlich für Laien ein wenig gewöhnungsbedürftig. Profis werden wir an dieser Stelle leider kaum mehr bieten können als den Download von mp3DirectCut.

mp3DirectCut: Alle Funktionen auf einen Blick

Wer möchte schon hässliche Rückstände in bearbeiteten Liedern oder Aufnahmen vorfinden? mp3DirectCut hinterlässt keinerlei hörbare Spuren beim Schneiden, Kopieren und Einsetzen. Bearbeitet auch ganz einfach die Lautstärkeeinstellungen einer Audiodatei und spielt mit den Geschwindigkeiten herum.

Die Navigation ist dank der schnellen MPEG-Visualisierung kinderleicht. So findet ihr jede Besonderheit in einem Stück in Windeseile. Oder aber ihr verlasst euch auf die automatische Erkennung von Pausen.

Editiert ihr MP3s nicht zum ersten Mal und besitzt demnach bereits etwas mehr Erfahrung auf dem Gebiet könnt ihr euch auch die Layer 2, AAC oder Schnittstellen-Unterstützung von mp3DirectCut zu Nutzen machen. So erstellt ihr blitzschnell aus einem Track entweder mehrere mit jeweils eigenen Dateinamen oder aber eine komplett neue, nie dagewesene Komposition eures Lieblingsstücks.

Das Editieren von Spuren an sich ist aber nicht mit diesem Werkzeug möglich, dafür muss ein anderes Tool aus dem Bereich MP3-Software gewählt werden.

Fazit: MP3DirectCut bietet sich als kostenloses MP3-Tool insbesondere wegen der einfachen Bedienung und der verlustfreien Bearbeitung von MP3-Dateien aus.