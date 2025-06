Amazon Prime: Account teilen – wie und geht das auch mit 2 Haushalten?

Mit Amazon Prime könnt ihr beim Online-Versandhändler diverse Vorteile und Services wahrnehmen, darunter den kostenlosen und schnellen Versand von Einkäufen sowie den Zugang zum Video-Angebot bei „Prime Video“. Man kann den Prime-Zugang mit anderen teilen – allerdings mit Einschränkungen.

Amazon Prime: Teilen der Mitgliedschaft – so geht's

In Deutschland und der EU kann man den Amazon‑Prime‑Account legal mit einem weiteren Erwachsenen teilen. Es gibt aber Einschränkungen: Das Teilen ist nur mit einer weiteren Person aus demselben Haushalt erlaubt (Quelle: Amazon). Zudem gibt es weitere Einschränkungen:

Das Teilen beschränkt sich ausschließlich auf den Premium-Versand .

. Andere Vorteile wie der Zugang zu Amazon Music oder zu den Prime-Video-Inhalten sind nicht erlaubt.

Nur die Versandvorteile können geteilt werden. Andere Amazon Prime-Vorteile (z. B. Prime Video oder Prime Music) können nicht geteilt werden. Amazon in den FAQ zum Teilen

Geht für das Teilen von Amazon Prime wie folgt vor:

Loggt euch mit eurem Prime-Account bei Amazon ein. Folgt dem Link zum Verwalten der Amazon Prime-Mitgliedschaft. Wählt die Option „Meine Prime-Vorteile teilen“. Nun müsst ihr die persönlichen Daten des neuen Teilnehmers angeben. Dazu gehören Name, Beziehung, E-Mail-Adresse und der Geburtstag. Damit die eingeladene Person eure Prime-Einladung annehmen kann, muss diese euren Geburtsmonat kennen.

Über „Entfernen“ könnt ihr die zusätzliche Person wieder aus eurer geteilten Prime-Mitgliedschaft entfernen.

Amazon Prime: Teilen nur für Versand, nicht für Prime Video möglich

Das Übertragen der Versandvorteile aus der Amazon Prime-Mitgliedschaft ist nicht möglich, wenn eine kostenlose Probemitgliedschaft bei Amazon Family oder Amazon Student sowie die 30-tägige Kindle-Fire-Probemitgliedschaft aktiv ist. Andere Prime-Dienste, so etwa der Zugang zum Video-Streaming, dürfen laut Anbieter nicht weitergegeben werden. Zwar können Prime-Inhalte auf bis zu drei Geräten gleichzeitig wiedergegeben werden, Amazon selbst schreibt jedoch: „Bitte beachten Sie, dass andere Vorteile, wie die Kindle-Leihbücherei und Prime Video, nicht von anderen Haushaltsmitgliedern genutzt werden können“.

Zwar kann man Prime-Video-Inhalte auf bis zu drei Geräten gleichzeitig sehen, das Account-Sharing ist für „Amazon Prime“ aber nicht gedacht. So solltet ihr eure Kontodaten also zum Beispiel nicht an Freunde weitergeben, wenn diese die Champions-League-Spiele bei Amazon sehen wollen, aber keinen eigenen Prime-Account haben. Im schlimmsten Fall wird euer Amazon-Konto gesperrt und ihr könnt gar nichts mehr auf der Plattform des Online-Handelsgiganten machen. Daneben solltet ihr euch genau überlegen, ob ihr euer Passwort für den Amazon-Prime-Zugang an andere geben wollt. Mit dem Prime-Zugang ist schließlich auch das normale Amazon-Konto verknüpft. Der potenzielle Prime-Zuschauer könnte so auch leicht sehen, was ihr in der Vergangenheit bei Amazon bestellt habt und mit euren Login-Daten auch selber in eurem Namen und auf eure Kosten bei Amazon Bestellungen tätigen.

Wir zeigen euch auch, wie man bei Amazon Prime kündigen kann. Welche Vorteile eine Amazon Prime-Mitgliedschaft eigentlich mit sich bringt, das erfahrt ihr im Video:

Prime Video mit mehreren Nutzern

Innerhalb eines Haushalts könnt ihr euch natürlich mit einem Amazon-Konto auf verschiedenen Geräten anmelden. So schauen mehrere Nutzer parallel verschiedene Inhalte bei Prime-Video. Mit der Profil-Funktion kann man auch eigene Favoriten und Wiedergabelisten anlegen. Es können 6 verschiedene Profile angelegt werden, wobei man 3 Streams parallel auf verschiedenen Geräten laufen lassen kann. Verschiedene Amazon-Accounts lassen sich nicht gleichzeitig auf einem Smartphone oder Smart-TV anmelden, das heißt, man kann in dem Fall nicht auf die eigenen Inhalte zugreifen.

Account mit anderem Haushalt teilen?

Außerhalb des eigenen Haushalts können sich andere Nutzer zwar in einen Account einloggen, das verstößt aber gegen Amazons Regeln und ist damit nicht offiziell erlaubt.

Es ist ausdrücklich untersagt, Prime außerhalb des eigenen Haushalts zu teilen. Amazon überprüft Adresse und Zahlungsdaten. Die Household‑Funktion ist nur gültig bei Personen im gleichen Haushalt.