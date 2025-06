WhatsApp Media Hub: Bilder und Dateien schnell wiederfinden

Bei WhatsApp bekommt man nicht nur Textnachrichten, sondern auch Bilder, Dokumente, Videos und andere Dateien. Um diese Inhalte schnell wiederzufinden, führen die Entwickler in WhatsApp Web den „Media Hub“ ein.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

WhatsApp Media Hub: Was ist das?

Der Media-Hub ist derzeit in der Entwicklung und wurde bei WABetaInfo in einer Vorabversion von WhatsApp Web entdeckt. Derzeit ist noch nicht bekannt, wann die Funktion für alle Nutzer ausgerollt wird. Was steckt hinter der Funktion?

Der Media-Hub ist ein Bereich, den man über einen Reiter erreicht.

erreicht. Dort werden alle Mediendateien aufgeführt, die man bei WhatsApp empfangen hat.

Dazu gehören Bilder, Videos, GIF-Animationen , Dokumente und auch Links zu Webseiten.

, Dokumente und auch Links zu Webseiten. Zu jedem Inhalt gibt es zusätzliche Informationen, wie den Absender oder die Dateigröße. So kann man schnell sehr große Dateien ausfindig machen und löschen, um Speicher freizugeben.

Das Medienarchiv erspart euch also die mühselige Suche in einzelnen Chats, wenn ihr ein bestimmtes Bild oder einen bestimmten Verweis auf eine Webseite wiederfinden wollt. Bislang muss man in der Web-Version gezielt in einen Gesprächsverlauf gehen, um dort geteilte Medien zu erreichen. Man kann die Inhalte sowohl nach der Bezeichnung der Mediendatei als auch anhand der Nachricht wiederfinden, die in dem Kontext verschickt wurde. Auch eine Suche von Bildern anhand des Absenders ist möglich.

Anzeige

Wann kommt der Media Hub in der App?

Über den Media-Hub können Dateien aus dem Chat-Archiv schnell an andere WhatsApp-Kontakte weitergeleitet werden. Daneben lässt sich der Verlauf hierüber auch schnell aufräumen. So kann man gezielt und auf einen Schlag viele Bilder, Videos und Links komplett löschen, um den Speicher von WhatsApp freizuräumen. Tipp: Ihr könnt den Speicherort für WhatsApp-Dateien selbst auswählen.

WABetaInfo hat das Feature in der WhatsApp-Web-Version im Browser entdeckt. Die Medien-Übersicht soll aber auch in der App eingeführt werden. Bereits jetzt kann man in der App auf einem etwas umständlichen Weg alle Dateien wiederfinden:

Dazu steuert ihr zunächst über die drei Punkte rechts oben die Einstellungen an. Wechselt in den Abschnitt „Speicher und Daten“. Tippt auf „Speicher verwalten“. Jetzt seht ihr oben, wie viel Speicherplatz die Dateien von WhatsApp einnehmen. Darunter könnt ihr die Bereiche für „häufig weitergeleitete“ und sehr große Dateien sowie die Aufteilung auf einzelne Chats sehen. In den einzelnen Bereichen könnt ihr bestimmte Bilder und Videos löschen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.