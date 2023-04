Mit einem Amazon-Echo-Lautsprecher kann man verschiedene Smart-Home-Funktionen wahrnehmen. Um Alexa für mehrere aufeinanderfolgende Befehle nicht einzeln ansprechen zu müssen, kann man Routinen einrichten. Damit werden mehrere Funktionen durch einen einzigen Sprachbefehl ausgeführt.

Amazon Alexa Facts

Die Routinen lassen sich bequem direkt in der Alexa-App einrichten. Dort könnt ihr die verschiedenen Funktionen und das dazugehörige Kommando auswählen.

Routinen erstellen: Mehrere Funktionen mit einem Alexa-Befehl

So kann man eigene Routinen in Alexa einrichten:

Startet die Alexa-App auf dem Smartphone. Über den Browser am PC oder Mac kann man derzeit keine Befehle aneinanderreihen. Wählt die drei Balken, um das „Mehr“-Menü zu öffnen. Steuert links die „Routinen“ an. Drückt in der Übersicht auf das „+“, um eine neue Routine anzulegen. Im oberen Bereich findet ihr den Abschnitt „Wenn Folgendes passiert“. Hier gebt ihr entweder einen Sprachbefehl wie „Alexa, guten Morgen!“ an oder knüpft den Start der Routine an eine Bedingung, zum Beispiel eine feste Tageszeit. Unten könnt ihr nun „Aktionen hinzufügen“. Wählt hier aus, ob Alexa euch was Bestimmtes erzählen, Nachrichten aus einer vorgegebenen Quelle vorlesen, das Wetter oder den Verkehr ansagen soll. Zudem könnt ihr eure Smart-Home-Geräte in Routinen einbinden und zusätzlich etwa das Licht anschalten lassen. Über „Erstellen“ wird die Routine fertiggestellt.

Sprecht anschließend den in Punkt angegebenen Sprachbefehl oder wartet die vorgegebene Bedingung ab, damit Alexa die zusammengefassten Aktionen in einem Stück durchführt. Mit einem Account lassen sich bis zu 200 verschiedene Routinen einrichten.

Amazon Echo: Die besten Einsteiger-Tipps für Alexa – TECH.tipp Abonniere uns

auf YouTube

Routinen für Alexa erstellen

Mit der Funktion kann man das Alexa-System zum Beispiel auch als Zeitschaltuhr einsetzen. So können Steckdosen und Alexa-Lampen zu festen Zeitpunkten ein- und ausgeschaltet werden.

Mit Routinen lassen sich derzeit vier verschiedene Grundfunktionen von Alexa in einem Befehl zusammenführen. Hierzu gehören:

Smart-Home-Gerätesteuerung

Wetteransage

individuelle Zusammenfassung mit allen Nachrichten des Tages

Verkehrsinformationen

Bildquelle: GIGA

Skills funktionieren derzeit in den Routinen nicht. Man kann also nicht zum Beispiel das Licht einschalten und Nachrichten vorlesen lassen, bevor die Routine mit dem Pups-Generator abgeschlossen wird. Um Smart-Home-Funktionen in Routinen zusammenzufassen, müssen diese bereits über Alexa eingerichtet worden sein.

Über das Routinen-Menü in der App können bereits angelegte Aktionsverläufe nachträglich bearbeitet oder erweitert werden. Zudem kann man angelegte Aktionen auf diesem Weg auch wieder löschen. Wollt ihr den Befehlsverlauf oder einzelne Befehle aus der Routine durchspielen, könnt ihr das über die drei Punkte im Menü tun.

Easter Eggs und lustige Antworten von Alexa Abonniere uns

auf YouTube

Habt ihr mehrere Echo-Gerät daheim im Einsatz, könnt ihr zudem angeben, ob nur ein bestimmter Lautsprecher die Routine durchführt. In der Standardeinstellung wird der jeweils angesprochene Lautsprecher tätig.

Weitere Tipps zu Alexa:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.