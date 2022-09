Was macht man wenn man ein Problem mit Twitch hat und die Plattform nicht funktioniert? Manchmal gibt es Probleme bei Twitch, die alle Nutzer betreffen. Wie findet man heraus, ob Twitch gerade down ist oder andere technische Probleme vorliegen?

Twitch Facts

Auch bei einer großen Plattform wie Twitch lassen sich Störungen manchmal nicht vermeiden, bei denen Twitch down ist. In solchen Fällen sind viele oder alle Nutzer gleichzeitig betroffen und ihr könnt nicht viel machen, außer abzuwarten, bis das Problem auf Seiten des Anbieters behoben wird. Ihr könnt schnell herausfinden, ob Twitch für alle down ist oder nur bei euch Störungen auftreten.

Bilderstrecke starten (29 Bilder) 28 Skandale von YouTubern und Streamern, die uns 2019 aus den Socken gehauen haben

Ist Twitch down? Störungen und Server-Status überprüfen

Um zu überprüfen, ob Twitch down ist, gibt es gleich mehrere Möglichkeiten. Der Anbieter hat dabei eine eigene Seite, bei der aktuelle Störungen angezeigt werden:

Auf der Seite status.twitch.tv könnt ihr zu den verschiedenen Twitch-Diensten Informationen zum Status, Problemen und Störungen einsehen. Es handelt sich um eine offizielle Seite, daher stammen die Angaben hier aus erster Hand. Ihr seht ihr den Status zu verschiedenen Diensten und könnt zum Beispiel schnell erfahren, ob es Probleme beim Chat, bei Bezahldiensten, Videos oder dem Twitch-Login gibt. Auch die Seite isitdownrightnow führt aktuelle Störungen bei Twitch. Anders als bei Twitchstatus kann man hier auch den Status von anderen Diensten wie Steam überprüfen. Es handelt sich aber nicht um eine offizielle Plattform vom Twitch-Betreiber. Allestörungen ist ein ähnliches, deutschsprachiges Angebot. Die Website setzt hauptsächlich auf Fehlermeldungen von Usern selbst. Stellt ihr also eine Störung bei der Video-Plattform fest, könnt ihr sie hier selbst melden. Die Betreiber schauen hier nicht hinein, es wird also keinen Support geben. Gibt es aber zu einem Zeitpunkt viele Meldungen gleichzeitig, ist von einer größeren Störung auszugehen.

Twitch: Probleme überprüfen und lösen

Wenn das Problem nicht an Twitch liegt, der Service also nicht down ist oder ein anderes Problem hat, sollte man zunächst überprüfen, ob die Ursache am eigenen Rechner oder Smartphone zu finden ist:

Stellt sicher, dass ihr eine Verbindung zum Internet habt und das Internet nicht sehr langsam läuft. Überprüft also, ob andere Webseiten ganz normal laufen.

Habt ihr keine Verbindung zum Internet, überprüft zunächst alle Kabel und startet PC und Router neu.

Eventuell gibt es eine Störung bei eurem Internetanbieter. Auch dies könnt ihr bei Allestörungen überprüfen.

Lädt Twitch einfach sehr langsam? Auch dies könnte an einem langsamen Internet liegen.

Löscht den Cache und die Cookies im Browser oder den App-Cache, wenn ihr Twitch am Smartphone benutzt.

Sowohl der Browser als auch die Twitch-App sollten per Update auf den aktuellen Stand gebracht werden, um Störungen zu verhindern.

Zusätzlich lohnt es sich natürlich auch, Twitch auf Twitter zu folgen, um über Neuigkeiten informiert zu werden und im Zweifelsfall nachfragen zu können, ob die Server down sind. Andere Nutzer melden Störungen oft unter dem Hashtag #twitchdown. So könnt ihr schnell Betroffene finden und euch bei Problemen mit dem Videodienst austauschen.