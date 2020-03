Serie Staffel/Teil Offline verfügbar?

Termin

Nailed It! 4 O 01.04.2020

Die Moderatoren sind zum Anbeißen und die kulinarischen Katastrophen die reinste Freude. Bei „Nailed it!“ kann in der Tat buchstäblich jeder gewinnen.

Sunderland ‘Til I Die 2 O 01.04.2020

Nach zwei aufeinanderfolgenden Saisons der Misserfolge und dem Abstieg in die 3. Liga kämpft der englische Fußballverein Sunderland um den erneuten Aufstieg.

Anleitung für einen Drogenskandal MS O 01.04.2020

Die schockierenden Verbrechen zweier Laborchemiker bringen die nationale Justiz zum Erliegen und lassen die Grenzen der Gerechtigkeit für alle Beteiligten verschwimmen.

Marlon 2 X 01.04.2020

Nach der einvernehmlichsten Scheidung aller Zeiten ist der Familienalltag für diesen unbeschwerten, aber hingebungsvollen Vater, seine Ex und zwei Kinder ein Kinderspiel.

Supergirl 4 X 01.04.2020

Um eine Katastrophe abzuwenden, enthüllt Kara Danvers ihre Kräfte und wahre Identität: Sie ist Supergirl, die Cousine von Superman und Beschützerin von National City.

Community 1-6 X 01.04.2020

Noch keine Beschreibung.

Haus des Geldes 4 O 03.04.2020

Leben stehen auf dem Spiel, als der Plan des Professors aus dem Ruder läuft. Die Diebe müssen sich Feinden innerhalb und außerhalb der Bank von Spanien erwehren.

Terrace House: Tokio 2019–2020 3 O 07.04.2020

Das Leben in Tokio geht in die nächste Runde: Türen öffnen und schließen sich, Freundschaften beginnen und enden. Ruka wagt den nächsten Schritt. Hana trifft auf Rivalen.

Hi Score Girl 2 O 09.04.2020

Sie haben sich in die Highschool hochgelevelt und nebenbei in der Spielhalle Kampfspiele trainiert. Jetzt stehen Haruo, Akira und ihre Freunde vor dem Abschlusslevel.

Brews Brothers 1 O 10.04.2020

Diese beiden Brüder wissen alles, was es über das Bierbrauen zu wissen gibt. Wenn sie nur wüssten, was es bedeutet, eine Familie zu sein.

Outer Banks 1 O 15.04.2020

Eine eingeschworene Teenagerclique setzt durch die Enthüllung eines seit Langem verborgenen Geheimnisses dubiose Ereignisse und ein unvergessliches Abenteuer in Gang.

Innocence Project – Gerechtigkeit für Justitia 1 O 15.04.2020

Das sogenannte „Innocence Project“ enthüllt Prozessfehler und Täuschungsmanöver, die den Opfern und Angeklagten durch Justizirrtümer die Chance auf Gerechtigkeit nahmen.

Fary: Hexagone 2 O 16.04.2020

Fary kehrt auf die Bühne zurück und stellt sich seinen gemischten Gefühlen über Religion, soziale Medien, Beatboxing und seine französische Heimat.

Fauda 3 O 16.04.2020

Bei einem monatelangen verdeckten Einsatz auf der Spur eines Hamas-Anführers auf Shin Bets Fahndungsliste nutzt Doron seine Beziehung zu einem ehrgeizigen jungen Boxer.

El Dragón: Die Rückkehr eines Kriegers 2 O 17.04.2020

Bei den Ermittlungen zum Anschlag stößt Héctor auf einen Hinweis zum Mord an seiner Schwester. Miguel arbeitet an einer neuen Droge, doch der Prototyp wird gestohlen.

#blackAF 1 O 17.04.2020

In den Hauptrollen dieser Comedyserie in Anlehnung an Barris‘ Leben glänzen Kenya Barris und Rashida Jones.

Hyena 1 O 18.04.2020

Um in einer halsabschneiderischen Welt zu überleben, räumen zwei rivalisierende Anwälte mit hochkarätigen Mandanten alles aus dem Weg, was ihnen in die Quere kommt.

Hi Bye, Mama! 1 O 19.04.2020

Der Geist einer Frau kehrt 49 Tage lang zu ihrem Witwer, der inzwischen neu verheiratet ist, und ihrer kleinen Tochter auf die Erde zurück. Ein zweites Leben ruft.

Grasgerichte 1 O 20.04.2020

In diesem Wettbewerb beflügeln Köche die Moderatoren und Stargäste mit den würzigen Kräutern, THC-Infusionen und CBD-Soßen exklusiver Cannabis-Küche.

Enthüllungen zu Mitternacht 1 O 20.04.2020

In dieser vom Podcast „Duncan Trussell Family Hour“ inspirierten Animationsserie bereist ein Weltraumvideocaster auf der Suche nach dem Sinn des Lebens das Universum.

Verrückter Planet 1 O 22.04.2020

Kuriose Kreaturen und Mutter Natur höchstpersönlich führen durch diese lustige Dokureihe, die das Leben der unglaublichsten und verrücktesten Tiere der Erde beleuchtet.

Erbe gesucht 1 O 22.04.2020

Sechs Paare kämpfen um ein abgelegenes Anwesen in Alaska. Sie müssen beweisen, wer am besten geeignet ist, in der atemberaubenden, aber unwirtlichen Wildnis zu überleben.

Final Space 2 X 22.04.2020

Nachdem er ein süßes Alien trifft, das Planeten auslöschen kann, begibt sich ein menschlicher Gefangener auf ein intergalaktisches Abenteuer zur Rettung des Universums.

The Story of God with Morgan Freeman 3 X 22.04.2020

Moderator Morgan Freeman erforscht die Rolle der Religion in der Menschheitsgeschichte, wie der Glaube uns verbindet und mögliche Antworten auf wichtige Fragen im Leben.

Blumige Aussichten 3 O 23.04.2020

Diese düstere Comedyserie über eine wohlhabende Familie in Mexiko Stadt mit all ihren Geheimnissen geht in die dritte Runde.

After Life 2 O 24.04.2020

Obwohl er immer noch um Lisa trauert und Schwierigkeiten hat, ein neues Kapitel aufzuschlagen, zeigt sich Tony gegenüber seiner kleinen schrägen Welt aufgeschlossen.

The Last Kingdom 4 O 26.04.2020

Während Edward und Aethelflaed über die Zukunft von Merzien und den Traum ihres Vaters von einem vereinten England streiten, kämpft Uhtred um sein Geburtsrecht.

Noch nie in meinem Leben … 1 O 27.04.2020

Diese Coming-of-Age-Comedyserie über das Leben einer jungen US-Amerikanerin indischer Abstammung erster Generation basiert auf Mindy Kalings eigener Kindheit.

Foodhacks mit Nadiya Hussain 1 O 29.04.2020

In dieser Kochshow serviert Nadiya Hussain köstliche Kniffe, unverzichtbare Zutaten und schnelle Lieblingsgerichte – perfekt für die heutigen Familien unter Zeitdruck.

Extracurricular 1 O 29.04.2020

Um einem Leben in der Sackgasse zu entrinnen und sich sein Studium finanzieren zu können, taucht ein begabter Schüler in die Verbrecherwelt ein.

Drei Meter über dem Himmel 1 O 29.04.2020

Diese düstere Comedyserie über eine wohlhabende Familie in Mexiko Stadt mit all ihren Geheimnissen geht in die dritte Runde.

The Victims‘ Game 1 O 30.04.2020

Als ein Forensiker mit Asperger-Syndrom entdeckt, dass seine entfremdete Tochter etwas mit mysteriösen Morden zu tun hat, setzt er alles aufs Spiel, um den Fall zu lösen.

The Forest of Love: Deep Cut 1 O 30.04.2020

Ein charismatischer Verbrecher und eine aufstrebende Filmcrew tauchen ein in das Leben zweier emotional verwundeter Frauen. Der Schein trügt.

Queen Zaza – Die letzten Drachenfänger 1 O 30.04.2020

Wenn die Crew des Luftschiffes Queen Zaza auf Jagd geht, stehen Drachen auf der Speisekarte. Doch bei einem Fehlschlag ist ein leerer Magen das geringste ihrer Probleme.

The Circle: Frankreich 1 O XX.04.2020