Noch vor etwas über als einem Jahr war die Corona-Warn-App auf dem Smartphone unverzichtbar, wenn man öffentliche Orte besuchen oder ins Ausland reisen wollte. Wie sieht es heute aus? Braucht man die Corona-Warn-App noch oder kann man sie ruhigen Gewissens vom Smartphone löschen?

Corona Warn App Facts

Die Maskenpflicht ist aufgehoben, eine Isolationspflicht gibt es für Infizierte auch nicht mehr – Corona scheint aus dem Alltag verschwunden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht das noch anders und stuft Covid-19 weiterhin als gefährliche Infektionskrankheit an. Aktuell benötigt ihr die Corona-Warn-App auf dem Smartphone aber nicht mehr. In wenigen Wochen geht die Anwendung in den „Winterschlaf“.

„Schlafmodus“: Braucht man die Corona-Warn-App noch auf dem Smartphone?

Schon seit mehreren Monaten muss man keinen QR-Code mehr an Eingängen vorzeigen, um seinen Impf- oder Genesenenstatus nachzuweisen. Zuletzt war die App noch nützlich, wenn man über die rote Kachel erfahren wollte, ob man Kontakt mit Infizierten hatte. Nach einem Update im Januar konnte man dafür noch positive Selbsttests in der App speichern. Diese Funktion wird zu Ende April deaktiviert. Da die App auf immer weniger Smartphones installiert ist, ist auch die Warnfunktion nicht mehr so aussagekräftig. Aufgrund des niedrigen Infektionsgeschehens wird die ganze App Anfang Juni in einen „Schlafmodus“ versetzt. Das teilt das Bundesgesundheitsministerium mit. Zum 31. Mai enden die Verträge mit den Entwicklern von SAP und T-Systems (Quelle: Tagesschau.de).

Ab dem Sommer gibt es also keine regulären Updates mehr für die Warn-App. Schon ab dem 1. Mai zeigt die App keine Warnungen mehr bei einem Infiziertenkontakt an. Ab Juni kann man über die App nur noch seine elektronischen Impfzertifikate einsehen.

Soll man die Corona-Warn-App löschen?

Ganz abgestellt wird die Corona-Warn-App im Sommer nicht. Die Anwendung wird bereitgehalten, falls sich das Infektionsgeschehen wieder deutlich verschlechtert und die Funktionen wieder benötigt werden. Im Normalfall sollte es nichts ausmachen, wenn ihr die App vom Smartphone löscht. Im Alltag braucht man sie aktuell nicht. Die digitalen Impfnachweise lassen sich auch nachträglich wieder in die App einfügen, wenn ihr die dazugehörigen ausgedruckten QR-Codes noch habt.

Ob die App in Zukunft wieder benötigt wird und die Impfzertifikate dann überhaupt noch gültig sind, lässt sich derzeit nicht sagen. Wenn ihr die App löschen wollt, solltet ihr sicherheitshalber Screenshots eurer Impfzertifikate machen. Das gilt auch für die CovPass-App, die ebenfalls im Alltag kaum noch eine Rolle spielt. Bei Auslandsreisen solltet ihr sicherstellen, ob noch Impf- oder Testnachweise erforderlich sind und gegebenenfalls eine Corona-App auf dem Smartphone lassen.

