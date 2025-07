Mit dieser Entscheidung zeigt Tesla, dass es nicht mehr lange gutgeht

Teslas aktuelle Schritte, die eigenen E-Autos zu überarbeiten, stehen unter keinem guten Stern.

Tesla passt seine Elektro-Bestseller in China an: Das inzwischen weniger wichtige Model 3 bekommt eine neue Motorisierungsoption, während das Model Y in die Länge wächst und eine dritte Sitzreihe verpasst bekommt. Gerade letzteres zeigt, dass Tesla nicht mehr den Ton angibt.

Model Y L: Ein E-Auto wie alle anderen

Denn während Tesla die vergangenen Jahre damit verbracht hat, selbst Trends zu setzen und damit der Konkurrenz vorgegeben hat, wie ein E-Auto aussieht, was es können muss, zieht der E-Auto-Pionier nun allen anderen nach.

Die Praxis, Langversionen internationaler Modelle für den chinesischen Markt anzubieten, ist gut etabliert. Tesla schließt sich an. Für China, den wichtigsten nationalen Markt überhaupt, mag die Entscheidung von Tesla richtig sein. Für den Rest der Welt ist sie ein deutliches Signal: Tesla ist nur noch ein Autobauer unter vielen, nicht mehr die große Tech-Firma, die Autos baut, wie es sie sonst nirgends gibt.

Was kann das Model Y L für China?

Die Langversion des Model Y kommt auf 4,98 m Länge, zusätzliche 19 cm im Vergleich zur Normalversion. Die Breite bleibt identisch, mit 1,67 m Höhe kommen auch hier 5 cm dazu. Der Radstand wächst um 15 cm auf 3,04 m (Quelle: Electrive). Auch die Karosserieform wurde leicht angepasst, vor allem durch eine weniger abfallende Dachlinie. Das höhere Dach und der größere Radstand sorgen für mehr Platz in der letzten Reihe.

Auch bei der Motorisierung hat Tesla etwas nachgelegt. Insgesamt leistet das Model Y L 9 kW mehr als die Normalversion, kommt mit über 2 t aber auf ein höheres Leergewicht. Das ohnehin kleine Leistungsplus dürfte sich kaum auswirken.

Auch für das Model 3 ist eine neue Motorisierung in China vorgesehen. Das Model 3+ entspricht allerdings weitgehend einer Version, die es anderswo schon gibt.

Auch hier zieht Tesla also nur nach. Vom Pionier der E-Autos ist wenig übrig geblieben. Für die Verkaufszahlen, die ohnehin seit Monaten weltweit stark unter Druck stehen, ist das ein weiteres Alarmsignal.