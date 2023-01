Das Wort „meirl“ begegnet euch in Chats, Foren aber vor allem auf Seiten wie Reddit – meist in einem humorvollen Zusammenhang. Doch was bedeutet eigentlich dieses „meirl“ und woher kommt das Kürzel? Wir erklären es euch.

Meist werden Abkürzungen wie „meirl“, „tldr“ oder „lmao“ aus Bequemlichkeit genutzt, um nicht ganze Sätze ausschreiben zu müssen. Nach und nach bekommen sie eine Eigendynamik, die dafür sorgt, dass jeder sie kennt.

Was bedeutet meirl?

Wie gesagt, handelt es sich bei „meirl“ um eine Abkürzung – für „Me in real life“. Die Bedeutung ist etwa „Ich im richtigen Leben“.

Das Kürzel IRL = In Real Life gab es schon früher und irgendwann hat jemand es erweitert.

„Me in real life“ wird meist in einem Zusammenhang mit einem lustigen Bild oder Screenshot eines Twitter-Zitats genutzt. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass eine beschriebene oder gezeigte Situation genau die eigenen Lebensumstände widerspiegelt.

Manche dieser Verbindungen kann jeder nachvollziehen, andere nicht. Hier ein paar Beispiele:

Und das könne sogar Katzenbesitzer nachvollziehen:

meirl – Herkunft des Kürzels

Die erste Verwendung von „me IRL“ auf einer Internetseite stammt angeblich von einem User namens „Jurann Foxtail“ auf der nicht mehr existenten Furry-Seite furcen.org.

1997 beschrieb er ein Bild eines Furry-Charakters und meinte, es würde genau so wie „ich im richtigen Leben“ aussehen. Die Bedeutung war also ursprünglich ganz anders gemeint. Das „IRL“ gab es ja schon und es bedeutete immer schon „im richtigen Leben“ – im Gegensatz zu dem virtuellen Leben, das man im Internet führt.

Nachdem meirl in verschiedenen anderen Zusammenhängen benutzt wurde, fand es schließlich seine „Heimat“ im Subreddit r/meirl. Heute hat es rund 2,3 Millionen Mitglieder und wird ständig um neue „meirl-Memes“ erweitert.

