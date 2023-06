Nach dem Release des neuen Albums „72 Seasons“ sind Metallica endlich wieder in Europa unterwegs. Nach den Hamburg-Konzerten dauert es nun ein Jahr, bis James Hetfield und Co. erneut nach Deutschland kommen und in München spielen. Fans können aber im Sommer 2023 noch das Konzert in Arlington im Kino sehen. Der Vorverkauf für das „Kino“-Konzert läuft.

Festivals Facts

Wer lieber das echte Live-Event haben will, bekommt auch jetzt noch Rest-Karten für die beiden München-Konzerte 2024:

Die Metal-Legenden werden im Rahmen der „M72 World Tour“ zwei Mal Stopp in München machen. An beiden Tagen soll es unterschiedliche Setlists geben. Auch die Vorbands unterscheiden sich, so dass Metal-Heads dazu eingeladen sind, gleich an beiden Live-Tagen vorbeizuschauen.

Metallica in Hamburg – die Setlist von Freitag Das Freitag-Konzert ist vorbei. So sah die Setlist am 26. Mai 2023 aus: Und diese Songs gab es am zweiten Konzertabend zu hören:

Metallica live im Kino: Tickets im Vorverkauf

Im August werden Metallica ihre beiden Auftritte aus Arlington, Texas im Kino zeigen. In Deutschland wird es das Konzert aufgrund der Zeitverschiebung einen Tag später geben. Tickets für das Kino in eurer Nähe könnt ihr ab sofort online buchen:

Der Preis liegt bei 25 Euro pro Abend. In den meisten Kinos gibt es an jedem Tag zwei Vorstellungen, um 16:30 Uhr und um 20:00 Uhr. Die Konzerte könnt ihr am Samstag, den 19. August sowie am Montag, den 21. August im Kino verfolgen. Wie bei der gesamten Tour, werden auch hier wieder zwei unterschiedliche Setlists ohne Song-Dopplungen gespielt. Ihr dürft euch also an beiden Abenden auf aktuelle Hits von „72 Seasons“ sowie die Klassiker aus „Kill'em All“ & Co. freuen. Der Trailer bereitet Fans auf das Event vor:

Metallica live in München 2024

Wer am Pfingstwochenende keine Zeit oder keine Karten für seine Wunschplätze erhalten hat, bekommt im kommenden Jahr noch einmal die Gelegenheit, Metallica live in Deutschland zu sehen. Dann werden James Hetfield und Co. im Mai in München spielen.

26. Mai 2023 in Hamburg, Volksparkstadion

28. Mai 2023 in Hamburg, Volksparkstadion

25. Mai 2024 in München, Olympiastadion

26. Mai 2024 in München, Olympiastadion

Für den Sommer hat die Band zudem angekündigt, zwei Konzerte aus dem texanischen Arlington weltweit im Kino zu übertragen. Die Veranstaltungen finden am Freitag, den 18. und Sonntag, den 20. August statt. Zu welcher Uhrzeit die Konzerte in Deutschland gezeigt werden, steht inzwischen fest.

Metallica live: Setlist 2023

Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte aufhören zu lesen. Ansonsten fragen sich viele Fans, wie die Setlist für Hamburg heute aussehen könnte. Die Frage lässt sich aber nicht beantworten. Bei den meisten Konzerten wird auf eine eingespielte Songliste gesetzt, bei denen es von Auftritt zu Auftritt keine oder kaum Abweichungen gibt. Metallica hat jedoch bereits im Vorfeld angekündigt, dass sich keine Setlist gleichen und kein Song in einer Stadt zwei Mal zu hören sein wird. Es wird also einige Überraschungen und viele Hits geben. Alle Highlights wird man aber vermutlich nicht mit nur einem Besuch mitnehmen können. Diese Songs wurden bei den bisherigen Konzerten der Metallica-Tour 2023 in Europa gespielt:

27. April, Johan Cruijff Arena in Amsterdam (Tag 1)

Orion For Whom the Bell Tolls Holier Than Thou King Nothing Lux Æterna Screaming Suicide Fade To Black Sleepwalk My Life Away Nothing Else Matters Sad But True The Day That Never Comes Ride The Lightning Battery Fuel Seek & Destroy Master of Puppets

29. April, Johan Cruijff Arena in Amsterdam (Tag 2)

The Call of Ktulu Creeping Death Leper Messiah Until It Sleeps 72 Seasons If Darkness Had a Song Welcome Home (Sanitarium) You Must Burn! The Unforgiven Wherever I May Roam Harvester Of Sorrow Moth Into Flame Fight Fire With Fire Whiskey In The Jar One Enter Sandman

So sah es in Frankreich aus:

17. Mai 2023, Stade de France, Paris (Tag 1)

For Whom the Bell Tolls Ride The Lightning Holier Than Thou I Disappear Lux Æterna Screaming Suicide Fade To Black Sleepwalk My Life Away Orion Nothing Else Matters Sad but True The Day That Never Comes Blackened Fuel Seek & Destroy Master of Puppets

72 Seasons (2lp) [Vinyl LP] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.06.2023 16:00 Uhr

19. Mai 2023, Stade de France, Paris (Tag 2)

Creeping Death Harvester of Sorrow Cyanide King Nothing 72 Seasons If Darkness Had a Song Welcome Home (Sanitarium) You Must Burn! The Call of Ktulu The Unforgiven Wherever I May Roam Moth Into Flame Battery Whiskey In The Jar One Enter Sandman

Quelle: Setlist.fm

So könnt ihr euch orientieren, welche Songs euch möglicherweise in Hamburg erwarten und ob euer Lieblings-Metallica-Song am ersten oder am zweiten Tour-Tag gespielt wird.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.