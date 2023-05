Die Rammstein-Tour 2023 beginnt. Auch in diesem Jahr werden wieder die großen Hits der deutschen Band auf den europäischen Bühnen zu hören sein. Das erste Konzert steht am Montag, den 22. Mai 2023 im litauischen Vilnius an. Wer neugierig ist, kann einen Blick auf die Setlist werfen und erfahren, welche Lieder höchstwahrscheinlich auch auf den Deutschland-Stopps zu hören sein werden.

Bereits vor dem ersten Auftritt wurde die Setlist geleakt. Am Samstag, den 20. Mai 2023 gab es vor ausgewählten Fanclub-Mitgliedern eine Generalprobe im ersten Austragungsort. Anhand der Proben lässt sich ableiten, welche Songs in der Setlist für die Rammstein-Tour 2023 stehen werden (Quelle: Setlist.fm).

Rammstein Tour 2023: Setlist der Generalprobe in Vilnius

Wer bereits im vergangenen Jahr bei einem Auftritt war, darf sich freuen. Es wird nicht das identische Bühnenprogramm abgespielt. Einige neue Lieder haben es also in die Songliste der Tour geschafft. So sah die Setlist bei der Generalprobe am 20. Mai 2023 in Vilnius aus:

Rammlied Links 2,3,4 Bestrafe mich Giftig Sehnsucht Mein Herz brennt Puppe Angst Zeit Deutschland (RKZ Remix) Deutschland-Radio Mein Teil Du hast Sonne Ohne Dich (Piano Version mit Duo Abélard) Engel (Piano Version mit Duo Abélard) Ausländer Du riechst so gut Rammstein Ich will Adieu

„Rammlied“ ist erstmals seit 2011 wieder live zu hören. Auf „Bestrafe mich“ auf der Konzertbühne mussten Fans sogar seit 2001 warten. „Giftig“ feiert sein Konzertdebüt.

Tourstart von Rammstein: Welche Lieder werden gespielt?

Änderungen sind im Verlauf der langen Tour natürlich möglich und es ist davon auszugehen, dass jedes der vielen Konzerte genau so aussehen wird, wie bei der Generalprobe in Vilnius. Ab dem 22. Mai sind Till Lindemann und Co. auf den europäischen Bühnen unterwegs.

Den ersten Deutschland-Auftritt gibt es am 7. Juni im Münchener Olympiastadion. Die Deutschland-Konzerte sind ausverkauft, es gibt aber hin und wieder noch Tickets in der Wiederverkaufsplattform bei Fansale. Der Ticketverkauf über andere Plattformen ist nicht vorgesehen. Vor allem bei Viagogo sollte man vorsichtig sein, hier hat Rammstein den Verkauf per einstweiliger Verfügung sogar untersagt.

