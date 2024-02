Ooono blinkt rot: Was bedeutet das?

Der „Co-Driver“ von Ooono ist ein kleines Gerät, das einen auf Blitzer und andere Gefahren im Straßenverkehr hinweist. Manchmal kommt es vor, dass Ooono rot blinkt. Warum ist das so und was kann man dagegen tun?

E-Mobility Facts

Ooono hat kein eigenes Display. Alle Informationen gibt das Gerät also entweder über einen Hinweiston oder die LED. Blinkt die Leuchte rot, kann das verschiedene Ursachen haben.

Anzeige

Ooono blinkt rot: Das steckt dahinter?

Es gibt zwei Gründe, warum die LED am Ooono rot werden kann:

Blinkt die Leuchte im unteren Teil dauerhaft rot, ist der Akku schwach. Ihr solltet die Batterie also allmählich wechseln. Anders als zum Beispiel ein Smartphone oder ein Navigationsgerät gibt es beim Co-Driver keinen Steckplatz für ein Kabel, um den Akku während des Betriebs aufzuladen.

Anzeige

Daneben kann die Leuchte auch 3 Mal hintereinander rot blinken. Das zeigt an, dass der Co-Driver nicht mehr mit einem Smartphone verbunden ist. Bevor man losfährt, sollte man also die Verbindung mit dem Smartphone und der Ooono-App überprüfen, um auf die Funktionen und Standorte während der Fahrt zugreifen zu können. Blinkt die LED grün, besteht eine Verbindung zum Smartphone. Oft hilft ein Neustart, falls sich keine Verbindung herstellen lässt. Hier helfen wir euch, wenn es Verbindungsprobleme gibt:

Anzeige

Möglicherweise blinkt Ooono auch während der Fahrt rot. Das kann vor allem dann vorkommen, wenn das Smartphone ausgeschaltet wurde oder aber, wenn man sich in einem Funkloch befindet und das verbundene Handy keine Verbindung mehr zu einem mobilen Datennetz hat. In der Regel behebt sich das Problem von selbst, sobald man wieder Empfang am Smartphone hat.

Ooono blinkt: Was bedeuten die Farben?

Die Leuchte findet man zwischen dem oberen Button und dem Rahmen. Sie kann nicht nur rot blinken, sondern auch in anderen Farben. Diese Bedeutung haben die anderen Hinweise:

Weiß : Standort mit Warnung nähert sich

: Standort mit Warnung nähert sich Blau : Geschwindigkeitskontrolle in der Nähe

: Geschwindigkeitskontrolle in der Nähe Orange : Verkehrsgefahr in der Nähe

: Verkehrsgefahr in der Nähe Grün : Gerät wurde eingeschaltet

: Gerät wurde eingeschaltet Grün blinkend: Verbindung zu einem Smartphone ist hergestellt.

Ooono Co-Driver No 1 vorgestellt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.