Der Frühling ist endlich angekommen. Da will man weder auf abendliche Outdoor-Aktivitäten verzichten, noch sich auf dem Heimweg unwohl fühlen. Welche Stirnlampen, Handyhüllen mit Armband und Taschenalarme nützliche Begleiter sind, erfahrt ihr in unserem Artikel.

Ist man oft draußen unterwegs, steht die eigene Sicherheit an erster Stelle. Wir haben uns für euch verschiedene Stirnlampen, Sportarmbänder und Taschenalarme näher angeschaut und zeigen euch in unserer GIGA-Übersicht, welche Produkte sich für den täglichen Gassigang, die Jogging-Runde oder einfach einen sicheren Heimweg lohnen.

Stirnlampen: 3 Empfehlungen von Stiftung Warentest

Gerade wenn man draußen Sport macht, mit dem Fahrrad unterwegs ist oder mit dem Hund nochmal rausgeht, ist eine Stirnlampe ein wirklich nützliches Tool. Wir haben uns bei den Empfehlungen an den Testsiegern von K-Tipp orientiert, einer Schweizer Partnerinstitution von Stiftung Warentest (Testsieger nachzulesen in Ausgabe 11/2021). Dahingehend kommt es bei den ausgewählten Stirnlampen nicht nur auf die Helligkeit an, sondern auch auf deren Robustheit, wie beispielsweise der Akkulaufzeit und der Wasserdichtigkeit.

Trek 500 USB: Gesamtpaket zum Spitzenpreis

Stirnlampe Trek 500 USB (Schwarz) Für knapp 20 Euro bekommt ihr bei Decathlon den Testsieger von Stiftung Warentest, der keine Wünsche offen lässt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 16:40 Uhr

Obwohl sich die Preise bei den Stirnlampen stark unterscheiden, ist der Testsieger die Trek 500 USB, die für unter 30 Euro (bei Decathlon ansehen) erhältlich ist. Die neigbare Stirnlampe besticht mit insgesamt sechs Leuchtmodi, die ihr mithilfe von nur zwei Tasten einstellen könnt: Energiesparmodus (Akku hält bis 30 Stunden), normaler Modus (Akku hält bis 8 Stunden), Fernlicht (ca. 50 Meter Reichweite), Blinkmodus, einem Rotlicht und einem Reservemodus, sobald der Akku aufgeladen werden muss – was übrigens mittels eines USB-Anschlusses funktioniert (MicroUSB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten). Zudem könnt ihr die Stirnlampe sperren, wodurch sie nicht aus Versehen in der Tasche angeschaltet werden kann.

Die Stirnlampe ist IPX5-zertifiziert und somit vor Strahlwasser geschützt. Außerdem ist das waschbare Kopfband verstellbar, sodass die Trek 500 USB sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet ist. Wer also nach einem günstigen Alleskönner sucht, macht hier nichts falsch.

Tikka von Petzl: Für Kopf, Helm und Fahrrad

Stirnlampe Petzl Tikka (Blau) Die Stirnlampe von Petzl ist gut geeignet für Fahrrad-Fans, da sie problemlos an den Helm oder ans Fahrrad montiert werden kann. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 13:27 Uhr

Eine weitere Empfehlung ist die Stirnlampe Tikka von Petzl: Diese punktet mit einem Fernlicht von ungefähr 65 Meter Reichweite und hält laut Hersteller im normalen Modus 9 Stunden aus und im Reservemodus 30 Stunden. Weiterhin kann sie laut Hersteller an alle Helmmodelle und an Fahrräder angebracht werden und eignet sich somit für alle, die die Stirnlampe flexibel einsetzen wollen. Die Lampe ist in verschiedenen Farben erhältlich und funktioniert entweder im Batterie- oder Akkubetrieb, weist aber nur eine IPX4-Zertifizierung auf, wodurch sie lediglich spritzwasserfest ist. Mit knapp 25 Euro ist sie nicht viel teurer als die obige Trek 500 USB (bei Amazon ansehen).

Ledlenser SEO7R: Überzeugende Leuchtweite

Stirnlampe Ledlenser SEO7R (Schwarz) In unserer Auswahl überzeugt die robuste Stirnlampe von Ledlenser für knapp 40 Euro mit der stärksten Leuchtkraft. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 16:42 Uhr

Für die SEO7R von Ledlenser müsst ihr bei einem Preis von unter 60 Euro Euro (bei Saturn ansehen) etwas tiefer in die Tasche greifen. Doch es lohnt sich: Die Stirnlampe übertrifft mit einer Leuchtweite bis zu 130 Meter die obigen Modelle deutlich. Auch Stiftung Warentest lobt die Leuchtkraft der Stirnlampe, wobei sie im Energiesparmodus aber nur bis zu 20 Stunden durchhält. Jedoch bietet die SEO7R eine IPX6-Zertifizierung, sodass kein Wasser eindringt, sollte sie kurzzeitig ins Wasser fallen. Wer also nach einer robusten Stirnlampe sucht, macht mit der SEO7R nichts falsch. Außerdem arbeitet die SEO7R mit einem Akku vom Typ Polymer 3.7V und ist in knapp 2,5 Stunden aufgeladen – für unterwegs also gut geeignet.

Handyhüllen / Handy-Armband: Unterwegs mit Smartphone und Wertsachen

Für Outdoor-Sport, möchte man nicht immer auf sein Handy verzichten. Sei es, um den liebsten Podcast während des Laufens zu hören, sich navigieren zu lassen, die Schritte zu zählen, für die Sicherheit, oder schlicht um erreichbar zu sein. Dafür gibt es bei den Handyhüllen die verschiedensten Formen und Farben – Zusatzpunkt: Man hat während des Sport die Hände frei. Wir haben drei Modelle ausgesucht, die sich lohnen. Falls ihr jedoch auf der Suche nach einer Handykette seid, um euer Smartphone ebenfalls im Alltag an eurem Körper zu tragen, haben wir in einem separaten Artikel Empfehlungen für euch.

Handyhülle von Bone: Minimalistisch und praktisch

Bone Handyhülle (Schwarz) Mit der Handyhülle von Bone habt ihr euer Smartphone auch während der Jogging-Runde immer schnell parat. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 13:27 Uhr

Die Handyhülle von Bone kommt sehr minimalistisch daher und lohnt sich für alle, die ihr Smartphone griffbereit haben wollen. Das Handy wird in eine elastische Silikonhülle gesteckt, die den Bildschirm freilässt, sodass man das Display während des Sports bedienen kann. Die Hülle passt laut Hersteller für Smartphones, die eine Größe von 4 bis 6,7 Zoll haben. Der Nachteil ist, dass das Armband nicht wetterfest ist. Kommt ihr also in einen Regenschauer, bleibt das Smartphone nicht trocken. Falls euer Smartphone jedoch wasserdicht ist, stellt selbst das kein Problem dar.

Ihr bekommt das Sportarmband für knapp 40 Euro (bei Amazon ansehen), wobei es das Neoprenarmband in drei verschiedenen Größen dazu gibt: in der Größe L (25 bis 40 Zentimeter), Größe S (20 bis 25 Zentimeter) und in XS (16 bis 19 Zentimeter). Das Handy könnt ihr somit am Ober- oder Unterarm tragen. Laut der Kundenbewertungen sitzt das Smartphone fest in der Halterung, die Handyhülle verrutscht während der Übungen nicht und ist zudem pflegeleicht.

Handyhülle von runamics: Einfach und Nachhaltig

Runamics Handyhülle (Schwarz) Die Handyhülle von Runamics ist nicht nur schlicht, sondern auch nachhaltig gestaltet. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 16:37 Uhr

Die Handyhülle von Runamics (bei Amazon ansehen) ist sehr einfach gehalten: Ihr zieht das Armband über euren Handgelenk und könnt schließlich euer Smartphone (laut Hersteller maximal 14,5 x 7,5 Zentimeter) in die dafür vorgesehene Tasche schieben sowie euren Schlüssel extra verstauen. Die waschbare Handytasche besteht aus 87 Prozent Biobaumwolle mit 13 Prozent Elasthan für den Stretch, das biologisch verwertbar ist. Die Tasche wurde mit zahlreichen Zertifikaten bestückt: Das Cradle-to-Cradle-Zertifikat steht für die (gesundheitliche) Unbedenklichkeit der Tasche für Mensch und Umwelt. Fairtrade, GOTS und der Grüne Knopf sollen die faire Rohstoff- und Lieferkette sowie Produktion des Produkts zertifizieren, auch hinsichtlich der Arbeitsbedingungen.

Generell möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass Zertifikate natürlich immer schön auf Produkten aussehen, jedoch stehen sehr viele davon in der Kritik, weswegen man hinsichtlich deren Glaubwürdigkeit stets skeptisch bleiben sollte. Utopia ist dahingehend eine vertrauenswürdige Plattform, die unabhängig und umfassend über alle Themen rund um Nachhaltigkeit informiert. Unter anderem finden sich dort auch zu zahlreichen Gütesiegeln Übersichtsseiten über deren Bedeutung, Kriterien und Kritik. So unter anderem zu dem Grünen Knopf, da die Richtlinien, nach denen die jeweiligen Produkte beurteilt werden, nicht scharf genug seien.

Handyhülle von Haissky: Platz für alles

Haissky Handyhülle (Schwarz) In der Handyhülle von Haissky könnt ihr eure Wertsachen sicher verstauen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 16:42 Uhr

Für knapp 15 Euro (bei Amazon ansehen) gibt es von Haissky eine Handyhülle, die genügend Platz für euer Smartphone (bis 6,4 Zoll), Schlüssel und eine versteckte Tasche für weitere Wertsachen bietet. Besonderheit ist hierbei, dass das Schlüsselfach für mehr Sicherheit mit einem Reißverschluss versehen wurde. Das Fach für das Smartphone ist mit einem reflektierenden Rahmen umgeben und Touch-empfindlich, sodass eine Bedienung über das Fester problemlos funktioniert. Laut Kundenrezensionen ist die Handyhülle wasserfest, falls ihr also in einen Regenschauer kommt, passiert nichts. Das waschbare Band passt für Armgrößen von 25 bis 42 Zentimeter.

Taschenalarm für mehr Sicherheit

Gerade wenn man allein und/oder abends unterwegs ist, schadet es nicht, einen Taschenalarm bei sich zu tragen. Im Ernstfall kann er wirklich eine gute Hilfe sein, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken oder eine gewaltsame Person kurz zu irritieren, um so wertvolle Sekunden für eine Flucht zu gewinnen. Und selbst wenn es (hoffentlich) zu keinem Notfall kommt, sorgt so ein kleiner Helfer für ein sicheres Gefühl.

In unserer Auswahl haben wir Taschenalarme, die über 130 Dezibel laut sind. Die Süddeutsche Zeitung hat einen Vergleich zu den verschiedenen Dezibel-Pegeln erstellt: „Über 120 dB (A) erreichen startende Düsenflugzeuge, Explosionen und manches Rockkonzert.“ Wir zeigen euch, welche Taschenalarme sich unserer Einschätzung nach lohnen.

Shackcom: Zweifacher Alarmmodus

Shackcom Persönlicher Alarm (Weiß) Der Taschenalarm von Shackcom ist bei Amazon in verschiedenen Farben erhältlich und kann ganz einfach per Micro-USB-Anschluss aufgeladen werden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 16:38 Uhr

Der Taschenalarm von Shackcom (130 Dezibel) wird aktiviert, indem man zweimal auf den SOS-Knopf drückt oder den Stift an dem Schlüsselring zieht. Neigt sich der Akku des Shackcom dem Ende, kann man den Taschenalarm per Micro-USB-Anschluss wiederaufladen. Weiterhin hat der Alarm auch eine integrierte Taschenlampe und ist IP44-zertifiziert, also gegen Spritzwasser geschützt. Für noch nicht mal 15 Euro (bei Amazon ansehen) bekommt man hier wirklich ein gutes Gesamtpaket. Zudem gibt es für unter 30 Euro ein 3er-Set des Taschenalarms von Shackcom (bei Amazon ansehen).

CalMyotis: Klein, aber laut

CalMyotis Taschenalarm (Schwarz, Grau, Pink) Der Taschenalarm von CalMyotis ist der lauteste Alarm in unserer Auswahl. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 16:42 Uhr

Der Taschenalarm von CalMyotis funktioniert anders als bei dem obigen Shackcom nur mittels des Stifts, den man für den Alarmmodus herauszieht. Dadurch kann er nicht aus Versehen aktiviert werden und ist mit 140 Dezibel nochmal deutlich aggressiver. Zudem besitzt der Alarm zwar ebenfalls eine Taschenlampe, verzichtet aber auf einen USB-Anschluss und eine IP-Zertifizierung. Da man den Alarm jedoch nur in Ausnahmesituationen verwendet, ist die Lebensdauer dank der LR44-Batterien recht lang. Wer also nach einem sehr lauten Alarm sucht, macht mit dem CalMyotis nichts falsch und hat mit dem 3er-Pack für nur 15 Euro (bei Amazon ansehen) ein praktisches Geschenk für seine Liebsten.

Kimfly Taschenalarm: Einfache Handhabung

Kimfly Taschenalarm (Schwarz, Weiß) Der Taschenalarm von Kimfly ist leicht zu bedienen und macht im Notfall ebenfalls ordentlich Lärm. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 13:31 Uhr

Der Taschenalarm von Kimfly hat sich ebenfalls auf einen Alarmmodus begrenzt. So ist ein Doppelklick auf den roten Alarmknopf nötig, um die 130 Dezibel auszulösen, die in den Kundenrezensionen sehr gelobt werden. Weiterhin gibt es eine Taste für die LED-Taschenlampe und der Taschenalarm ist per USB-C-Anschluss aufladbar. Zugegeben: Der Taschenalarm ist nicht so schick wie die obigen Modelle, jedoch ist die Bedienung hier wirklich einfach und eindeutig, weswegen er für Kinder und ältere Menschen empfehlenswert ist. Der Taschenalarm von Kimfly ist für knapp 25 Euro (bei Amazon ansehen) als Schwarz-weiß-Duo erhältlich.

Tipps für einen sicheren Heimweg

Am 3. März 2021 verdeutlichte der Fall um Sarah Everard, einer 33-jährige Britin, die auf dem Nachhauseweg von einem Polizisten entführt und ermordet wurde, wie es um die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der meisten als weiblich gelesenen Personen steht. Mittels Proteste und Internet-Posts machten genau diese Personen auf zahlreiche politische und vor allem gesellschaftliche Missstände aufmerksam. Typische Situation: Ist man abends allein unterwegs, sind ständige „Was wäre, wenn ...?“-Gedanken normal. Für den Heimweg ruft man dann doch lieber ein Taxi oder Uber, anstatt mit der Bahn zu fahren – wobei man wiederum nicht ohne ein mulmiges Bauchgefühl zu der fremden Person ins Auto steigt.

Solltet ihr euch einmal unsicher fühlen, seid ihr nicht allein (Bildquelle: Getty Images / innovatedcaptures)

Und nein: Ich möchte damit nicht sagen, dass ausschließlich weiblich gelesene Personen solche Gedanken haben oder nur ihnen Schlimmeres angetan wird, aber bei ihnen handelt es sich immer noch um die Mehrheit. In einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erfahrt ihr mehr über „Gewalt gegen Frauen in Deutschland“.

Falls ihr euch unterwegs einmal unsicher fühlen solltet, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die euch helfen können: Einerseits bietet WhatsApp die Möglichkeit, seinen Live-Standort mit seinen Kontakten zu teilen. Die andere Person hat dann stets im Blick, wo ihr euch befindet. Wie das genau funktioniert, haben wir euch in einem separaten Artikel erklärt. Übrigens ist das auch ein guter Tipp, um sich beispielsweise bei einem ersten Date sicherer zu fühlen.

Andererseits könnt ihr auch das Heimwegtelefon nutzen. Unter der deutschlandweiten Nummer 030/12074182 könnt ihr anrufen, falls ihr euch während des Heimwegs einmal unsicher fühlen solltet. Ehrenamtliche Telefonistinnen und Telefonisten stehen euch dann zur Seite, bis ihr zu Hause angekommen seid. Den Service könnt ihr sonntags bis donnerstags von 20 Uhr bis Mitternacht nutzen sowie Freitag und Samstag von 20 Uhr bis 3 Uhr nachts. Es schadet auf jeden Fall nicht, die Nummer des Heimwegtelefons in seinem Handy abzuspeichern.

Weiterhin gibt es in vielen deutschen Städten den Code „Ist Luisa hier?“. Mit dieser Frage könnt ihr am Tresen zahlreicher Gastronomien diskret um Hilfe bitten, solltet ihr euch einmal unwohl fühlen, das Personal weiß dann Bescheid. Neben all diesen Services und Initiativen gibt es einfache Verhaltensweisen, die allen von uns abends ein bisschen mehr Sicherheit bieten, sei es, dass man Abstand hält zu der Person, die vor einem läuft oder dass man, wenn möglich, die Straßenseite wechselt.

So haben wir ausgewählt

Bei kleineren Gadgets wie Stirnlampen, Handyhüllen und Taschenalarmen gibt es die Qual der Wahl. Um bei den zahlreichen Produkten eine passende Auswahl zu treffen, haben wir uns zum Teil an den Ergebnissen verschiedener Testinstitutionen orientiert – Bewertungen sind bei den entsprechenden Produkten verlinkt. Auch die Wertungen von Nutzerinnen und Nutzern haben Einfluss auf die Auswahl. Letztere waren hilfreich, weil sie nicht nach eher wenig aussagenden Benchmark-Zahlen und anderen Laborwerten urteilten, sondern individuelle Eindrücke betonten. Verwendete Quellen: K-Tipp, Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2021)

