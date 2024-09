EA lernt aus Shooter-Flop: Neues Battlefield kickt verhasste Features raus

Mit dem verpatzten Release von Battlefield 2042 hat sich EA einen der größten Shooter-Flops der letzten Jahre geleistet. Der Publisher verspricht nun, dass aus dem Desaster die richtigen Lehren gezogen werden – verhasste Features sollen abgeschafft werden.

Battlefield: EA will Shooter-Reihe zurückbringen

Bislang waren nicht allzu viele Details über die Zukunft der Battlefield-Reihe bekannt, doch erste Informationen dürften langjährigen Fans nun Hoffnung auf ein erfolgreiches Comeback geben.



Vince Zampella, Mitbegründer des Entwicklerstudios Respawn, ist momentan für die Fortführung der Shooter-Reihe verantwortlich – und hat in einem Interview mit IGN zum ersten Mal einen Blick in die Zukunft von Battlefield gewährt.



Laut Zampella soll sich der nächste Shooter an Battlefield 3 und 4 orientieren, da er vor allem bei diesen Spielen die glorreiche Zeit des Franchises verortet.

Zampella verrät weiterhin, dass sich dies unter anderem in den folgenden drei wichtigen Änderungen ausdrücken wird:



Das neue Battlefield wird ein modernes Setting in der Gegenwart haben und nicht wie seine direkten Vorgänger zur Zeit historischer Konflikte oder in der nahen Zukunft angesiedelt sein.



Weiterhin werden die gigantischen 128-Spieler-Maps und die Spezialisten aus Battlefield 2042 eingemottet. Für Zampella haben die Entwickler damit zwar etwas Neues probiert, doch es habe schlicht nicht zu der Reihe gepasst. (Quelle: IGN)

Battlefield 2042: Mega-Flop soll vergessen gemacht werden

Mit dem nächsten Spiel steht für EA so einiges auf dem Spiel. Nach dem Mega-Flop von Battlefield 2042 darf sich der Publisher keinen weiteren Fehltritt erlauben, sonst droht der einst so beliebten Shooter-Reihe ein unrühmliches Ende.



Zu diesem Zweck ist es erst einmal ein gutes Signal, dass das Spiel auf das verhasste Spezialistensystem verzichten wird. Ob EA nicht aber doch noch andere Ideen mitbringt, die die Fans ebenso auf die Palme bringen werden, muss sich noch zeigen.

