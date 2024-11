Lebenszeichen zum Zelda-Film: Hey Nintendo, noch könnt ihr die Schnapsidee ganz sein lassen

Mit Super Mario hat Nintendo einen gewaltigen Kino-Erfolg gelandet. Der Switch-Hersteller ist aber noch nicht fertig. Auch The Legend of Zelda soll verfilmt werden – ein Release-Zeitraum steht bereits fest, doch kann der Film in seiner jetzigen Form überhaupt gut werden?

Release-Zeitraum für Zelda-Film steht fest

Vor knapp einem Jahr hat Nintendo den nächsten Schritt einer großen Kino-Offensive angekündigt: Auch Link und Zelda sollen Stars auf der großen Leinwand werden. Im Gegensatz zum Super-Mario-Film gibt es aber eine große Änderung: Die Zelda-Verfilmung wird Live-Action, also mit echten Schauspielern.

Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. In einem Geschäftsbericht legt sich Nintendo jetzt allerdings auf einen ungefähren Zeitraum fest: 202X. Der Film wird hier nach dem Nachfolger des Super-Mario-Films im Jahr 2026 gelistet. Zelda-Fans sollten also in den Jahren 2027 bis 2029 mit dem Kino-Abenteuer des Zipfelmützenträgers rechnen (Quelle: Nintendo).

Informationen zu Story und Schauspieler für den Zelda-Film gibt es aktuell noch nicht. Die Regie übernimmt Wes Ball, der zuletzt an Planet der Affen: New Kingdom gearbeitet hat. Er will sich für den Film am Ghibli-Gründer Miyazaki orientieren – nur eben in Live-Action.

