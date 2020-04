Noch bevor das Lautsprechersortiment SYMFONISK in Kooperation mit Sonos in den Handel kam, führte IKEA die ENEBY-Lautsprecher ein. Sie lassen sich per Bluetooth ansteuern und können unter anderem an der Wand oder in Möbeln montiert werden. Wir haben den Lautsprecher 2018 getestet – und kommen zu einem gemischten Fazit.

Die ENEBY-Lautsprecher bei IKEA *