Apple-Event am 10. Juni: Darauf dürft ihr jetzt nicht mehr hoffen

Nach dem zurückliegenden Apple-Event im Mai 2024 steht einen Monat später schon die nächste Apple-Keynote an. Apple lädt bekanntlich am 10. Juni 2024 zur hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC. Die Hoffnungen der Fans werden wohl allerdings enttäuscht, denn etwas will Apple wohl in jedem Fall nicht zeigen. Mit was kann man stattdessen rechnen?

Apple Facts

Zuletzt präsentierte Apple im Mai das neue iPad Air und das neue iPad Pro des Jahrgangs 2024. Bereits in wenigen Tagen steht das nächste Event an. Wer die Keynote der WWDC am Montag, dem 10. Juni 2025, mitverfolgen will, der muss um Punkt 19 Uhr unserer Zeit einschalten. Sehen könnt ihr den Livestream selbstverständlich wieder bei YouTube oder direkt auf Apples Webseite.

Anzeige

WWDC 2024: Apple wird keine neue Hardware zeigen

Wer allerdings auf neue Hardware hofft, der dürfte am Ende der Entwicklerkonferenz enttäuscht sein. Apple-Insider und Bloomberg-Journalist Mark Gurman ist sich nämlich ganz sicher, dass der iPhone-Hersteller keine neuen Geräte präsentieren wird (Quelle: Bloomberg). Was sollte Apple auch zeigen?

Die iPads hatten bereits ihren Auftritt, neue iPhones werden wie gewöhnlich im September erwartet und mit Updates beim Mac sollte man traditionell auch eher zum Spätherbst rechnen. Blieben eigentlich nur noch Kleinigkeiten wie ein neues Apple TV übrig. Doch auch davon will der Experte nichts mehr gehört haben. Zwar berichtete der früher noch, dass Apple in der ersten Jahreshälfte eine neue Version der Set-Top-Box vorstellen könnte, korrigiert diese Aussage nun jedoch. Laut Gurman steht ein neues Apple-TV-Modell nicht mehr unmittelbar bevor.

Anzeige

Zur Erinnerung: Das letzte Update gab es im Oktober 2022, davor im April 2021 und davor im September 2017. Längere Durststrecken ohne Neuheiten sind also beim Apple TV nicht ungewöhnlich.

Gibt es bisher nur in den USA, ab Sommer 2024 vielleicht auch bei uns:

Alle Details zu Apple Vision Pro Abonniere uns

auf YouTube

Was drin ist: Internationaler Verkaufsstart der Apple Vision Pro und Updates

Und was ist mit der Apple Vision Pro? Da wird Apple in diesem Jahr nichts Neues zeigen. Hingegen rechnen sollte man im Zuge der WWDC mit der Bekanntgabe des internationalen Verkaufsstarts. Apple könnte endlich mit einem Datum rausrücken. Bereits Ende Juni oder im Laufe des Juli könnte das Headset dann eventuell auch zu uns nach Europa kommen.

Anzeige

Doch mit was könnt ihr dann zur WWDC abseits neuer Hardware rechnen? Im Mittelpunkt stehen wie jedes Jahr natürlich wieder die neuen Versionen von Apples Betriebssystemen. Zum ersten Mal sehen werden wir deswegen iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 und visionOS 2. Vor allem wird erwartet, dass das Thema „Künstliche Intelligenz“ hinreichend viel Raum einnehmen wird.

Entwickler werden dann kurz nach der Keynote schon Zugriff auf die Vorschauversionen erhalten. Öffentliche Testversionen für jedermann stehen für den Juli an. Erst im Herbst aber werden die Updates allgemein für eine Veröffentlichung fertig sein. Dann gibt es auch wieder neue Hardware von Apple zu sehen.